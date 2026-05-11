Arso izdal oranžno opozorilo, grozijo nevihte in močan veter

Danes bo v zahodnih in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopoma ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, na Goriškem in ob morju okoli 13 stopinj Celzija.

V torek bo ob prehodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 kilometrov na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi, so opozorili na Arsu in za vso državo razen Primorske izdali oranžno opozorilo. Zjutraj in dopoldne se bodo padavine, sprva kot plohe in nevihte, od severa razširile nad vso Slovenijo.

Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopoma spustila do nadmorske višine okoli tisoč metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 18 stopinj Celzija.

Obeti: v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato precej sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine.

Vremenska slika: hladna fronta se od severozahoda bliža Alpam. V višinah pred njo z jugozahodnim vetrom k nam priteka topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: danes se bodo plohe in nevihte iznad krajev zahodno od nas postopoma širile tudi nad preostale sosednje pokrajine. Pihal bo južni do jugozahodni veter, ki bo ponekod tudi okrepljen. V torek večinoma oblačno s plohami in nevihtami, le v krajih zahodno od nas bo precej sončno. Prehodno bo zapihal okrepljen veter severnih smeri, ob severnem Jadranu večinoma zmerna burja. Do večera bodo padavine od severozahoda povsod ponehala, le v Alpah bo še nastalo nekaj ploh. Od severozahoda se bo jasnilo.

Biovreme: danes in v torek bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti. V torek čez dan bo vremenska obremenitev postopoma popuščala.