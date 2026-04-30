Arso: izjemna suša v Podravju in na Koroškem

V Podravju in na Koroškem je po opozorilih Agencije RS za okolje (Arso) izjemno sušno. Do običajnih razmer bi potrebovali 50 milimetrov padavin, so zapisali na družbenem omrežju X. Zaradi suhega vremena, ki je prevladovalo v zadnjem mesecu, zelo sušne razmere vladajo tudi na Goriškem, Zgornjesavskem, Gorenjskem, Notranjskem in na območju Ljubljane.

Kjer vladajo zelo sušne razmere, primanjkljaj v površinskem sloju tal znaša med 40 in 70 milimetri, so pojasnili na Arsu.

V večjem delu države - na Bovškem, Obali, Pomurju, Spodnjesavskem, Beli Krajini, Kočevskem, Dolenjskem in Savinjskem - pa so zmerno sušne razmere, kjer bi do običajne namočenosti površinskega sloja tal potrebovali med deset in 30 milimetrov padavin.

Kot so še zapisali na Arsu, so večino mesečnih padavin sicer zabeležili v drugem in tretjem delu aprila, a so te le delno ublažile že obstoječi primanjkljaj. »Razmere ostajajo neugodne zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja na začetku ter podpovprečnih količin padavin skozi celotno obdobje,« so dodali.