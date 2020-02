Arso mora ponovno odločati o nuklearki

Ljubljana – Pravno-informacijskemu centru nevladnih organizacij - PIC, Focusu in Umanoteri je na upravnem sodišču uspelo izpodbiti Arsovo odločitev, da krška nuklearka (NEK) za podaljšanje delovanja ne potrebuje presoje vplivov na okolje. To pomeni, da bo Arso ponovno odločal o tem, ali mora NEK, ki načrtuje obratovanje podaljšati za dvajset let, opraviti tudi presojo vplivov na okolje oziroma katere investicije bi bilo treba izvesti, da izpolni pogoje za nadaljnje obratovanje.Če bo Arso v drugo odločil drugače - da je presoja vplivov na okolje potrebna, bo treba pripraviti okoljsko poročilo, v postopek vključiti javnost in izvesti tudi čezmejno presojo. »Nek si že ves čas od odločitve v letu 2012, da izvede tehnične posodobitve za podaljšanje delovanja s prvotno predvidenih štirideset na šestdeset let, prizadeva, da do presoje vplivov na okolje ne bi prišlo,« pravi strokovna sodelavka društva za sonaraven razvoj Focus Barbara Kvac. Nek po njenem tudi nikoli doslej ni posredoval vloge za izvedbo predhodne presoje vplivov na okolje, nasprotoval pa ji je tudi ves čas, kar je Arso na pobudo nevladnih organizacij začel postopek predhodne presoje po uradni dolžnosti.Spomnimo, da je Nek obratovalno dovoljenje brez »roka uporabe« pridobil leta 1984. Leta 2012 je od republiške uprave za jedrsko varnost prejel dovoljenje za spremembo tehnične specifikacije, na podlagi katere je življenjsko dobo možno podaljšati za šestdeset let – do leta 2043.