Arso izdal oranžno opozorilo: popoldne in zvečer možna krajevna neurja

Vročinski val, ki je zajel tudi Slovenijo, a v primerjavi z nekaterimi drugimi deli Evrope ne bo tako vroč, kot je bil junijski, pa bo popoldne in zvečer v notranjosti Slovenije prinesel krajevna neurja. Zato je Arso za večji del države izdala oranžno opozorilo.

Kot napovedujejo, bodo po večinoma sončnem dopoldnevu začele nastajati krajevne nevihte in nekatere bodo tudi močnejše. Prve nevihte bodo zgodaj popoldne nastale v severni Sloveniji, nato pa se bodo širile proti vzhodu in jugovzhodu države.

Manjša verjetnost močnejših neviht bo na Primorskem. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj Celzija.

Po poročanju portala Neurje.si na njihovi facebook strani, bo danes nevihtno dogajanje izrazito krajevno, zato padavine ne bodo zajele celotne Slovenije. Po trenutnih izračunih bi lahko večji del juga države ostal povsem suh. Pasovi močnejših neviht bodo najverjetneje prešli predvsem sever, severovzhod in vzhod Slovenije ter se nadaljevali proti Hrvaški, kjer prav tako pričakujejo pestro vremensko dogajanje.

Zaradi ugodnih pogojev lahko lokalno nastane tudi debelejša toča, nevihte pa bodo spremljali tudi zelo močni sunki vetra oziroma nevihtni piš, ki lahko povzročijo posamezne poškodbe. Proti večeru ni izključeno, da bo del nevihtnega dogajanja iz severne Italije dosegel tudi zahod Slovenije in Slovensko Istro, so zapisali.

Možnost neviht tudi jutri

Podobne razmere z neurji se po napovedih Arsa znova nakazujejo v sredo popoldne in zvečer, ko bo možnost krajevno močnejših neviht ponovno povečana, so na socialnih omrežjih zapisali na Agenciji RS za okolje (Arso).

Posledice junijskega uničujočega neurja na Klancu v Komendi. FOTO: Dejan Javornik

V tem tednu se bo vročina po Sloveniji sicer nekoliko stopnjevala, a vročinski val ne bo tako izrazit kot tisti ob koncu junija. Popoldanske temperature bodo predvidoma do sobote večinoma dosegale med 30 in 35 stopinj Celzija, nastajale bodo tudi popoldanske nevihte.

Prihodnji teden za pet stopinj hladneje

Ob koncu tedna, najverjetneje med soboto in nedeljo, bo naše kraje prešla razmeroma izrazita hladna fronta in nato se vročina predvidoma za kakšen teden dni k nam ne bo vrnila. Teden med 20. in 26. julijem bo, kot kaže, v povprečju za okoli pet stopinj hladnejši kot ta teden.

Zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena v vsaj naslednjih desetih dnevih je Uprava RS za zaščito in reševanje od srede na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki še vedno velja.