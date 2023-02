Arso opozarja na močan veter

Predvsem v severni Sloveniji bo danes do sredine popoldneva, na severovzhodu pa do večera, pihal močan severni veter, ki bo presegal hitrost 70 kilometrov na uro. Na izpostavljenih legah lahko doseže tudi do 90 kilometrov na uro. Možni bodo vetrolomi, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso).

Po podatkih prometnoinformacijskega centra močan veter ponekod na ceste podira drevje. Voznike pozivajo k prilagoditvi hitrosti trenutnim razmeram.

O številnih vetrolomih poroča tudi Uprava RS za zaščito in reševanje, in sicer predvsem v severnem in severovzhodnem delu države.

Na območju Kamnika in Komende ter v Zasavju je prišlo tudi do izpadov električne energije. Po podatkih s spletnih strani Elektra Ljubljana je bilo okoli 12. ure brez elektrike 2716 odjemalcev.

Kot so na Arsu zapisali na Twitterju, so najmočnejše sunke vetra v gorah izmerili na Kredarici (165 kilometrov na uro), Krvavcu (117 kilometrov na uro), Voglu (sto kilometrov na uro) in Rudnem polju (91 kilometrov na uro).

Zaradi vetra smučišče na Krvavcu danes ne obratuje, so v Rekreacijsko-turističnem centru Krvavec zapisali na svojih spletnih straneh.

Zelo vetrovno je tudi nižje. Na merilnem mestu Trojane-Limovce so najmočnejši sunki dosegli 83 kilometrov na uro, v krajinskem parku Goričko 75 kilometrov na uro, na letališču Lesce 68, letališču Jožeta Pučnika 65, v Bovcu 57, v Murski Soboti pa 52 kilometrov na uro.