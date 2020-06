Arso s četrtka na petek napoveduje burno noč

Krajevno močni nalivi in močni vetrovni sunki

Do jutri popoldne bo največ dežja padlo na območju Zgornjega Posočja, krajevno lahko tudi do 200 milimetrov, drugod v zahodnem delu Slovenije od 50 do 100 milimetrov, podobno količino padavin pričakujemo tudi na širšem območju Snežnika. Manj kot 30 milimetrov dežja bo predvidoma padlo v Primorju, najmanj padavin, od 5 do 20 milimetrov, pa bo v vzhodni Sloveniji.

Agencija RS za okolje (Arso) je objavila opozorilo, da bodo ponoči predvsem v zahodni polovici Slovenije ob prehodu fronte krajevno močni nalivi, zato se bo vodnatost rek začela povečevati.Ob krajevno močnejših padavinah lahko hitreje narastejo in se razlijejo posamezni hudourniški vodotoki v zahodnem in osrednjem delu države. V soboto bodo narasle Mura, Drava in Sava v spodnjem toku. Ob večerni plimi med 20. in 23. uro se bo morje danes in v petek razlivalo na nižjih delih obale v višini okoli 20 centimetrov, je napovedal Arsov oddelek za hidrološke napovedi.Ob dotoku toplejšega in vlažnega zraka bodo danes nastale predvsem orografske padavine na območju zahodnih in južnih Julijskih Alp ter v hribih severne Primorske in Notranjske. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo čez dan krepil in bo po hribih ter v severovzhodni Sloveniji dosegal hitrost do okoli 70 kilometrov na uro.Krepil se bo tudi jugo ob morju, najmočnejši bo tik pred prihodom hladne fronte. Vzhodneje bo precej sončno vreme.Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na vzhodu do okoli 24 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačno, padavine se bodo okrepile in se do jutra razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo tudi nevihte s krajevno močnejšimi nalivi. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju okrepljen jugo.Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 17 stopinj Celzija. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte. Še bo vetrovno. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija.Na Arsu so še zapisali, da je to za poletje kar izrazita vremenska sprememba, a vendarle brez omembe vredne zamenjave zračne mase, ali povedano drugače, ne bo se ohladilo in tudi ob koncu tedna bomo ostali pod vplivom višinskega jugozahodnika.