Arso svari pred možnimi močnejšimi nalivi, sunki vetra in točo

Povečana nevarnost zemeljskih plazov

Danes in v noči na torek bodo reke zlasti na Gorenjskem, Koroškem, v Podravju in osrednji Sloveniji narasle do velikih pretokov, sporočajo z Agencije RS za okolje (Arso). Zaradi napovedanih neviht pa je v zahodni, južni in osrednji Sloveniji povečana tudi verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov, so opozorili na Geološkem zavodu Slovenije.Ob močnejših nalivih lahko tako predvsem v zahodni, jugozahodni, severni in osrednji Sloveniji hitro narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke, ob tem pa so ponekod možna tudi razlivanja. Ta bodo možna tudi v torek čez dan. V torek in sredo bodo naraščale predvsem reke s kraškim zaledjem, zlasti Krka s pritoki in Ljubljanica. Naraščale bodo tudi Sava v spodnjem toku, Drava in Mura, še sporočajo z Arsa. Danes zvečer bo povišana tudi gladina morja, pri čemer je možno razlivanje po nižjih delih slovenske obale. Temperature rek in morja se bodo v prihodnjih dneh ohladile.Poleg razlivanja rek in morja pa se zaradi poslabšanja vremenske slike obeta tudi nevarnost zemeljskih plazov v zahodni, južni in osrednji Sloveniji, sporočajo z Geološkega zavoda Slovenije. Zavod tako prebivalce omenjenih območij in lokacij, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, opozarja, naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. »Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na zastajanje vode,« so še sporočili z zavoda.Današnje vreme bo po podatkih Arsa namreč spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na torek. Vmes bodo tudi močnejši nalivi. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija, na Primorskem in na jugovzhodu do 28 stopinj. V zahodni, južni in osrednji Sloveniji bodo ob nevihtah dolgotrajni nalivi, možni pa so tudi močnejši sunki vetra, predvsem na jugu pa tudi toča.Deževno vreme se bo nadaljevalo tudi v torek. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija, ob morju do 21 stopinj. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.