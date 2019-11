Arso začel predhodni postopek za Kanal C0

FOTO: Maša Jesenšek/Delo

Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) je po uradni dolžnosti začela predhodni postopek za projekt gradnje kanalizacije v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, so danes sporočili z ministrstva za okolje za prostor.Danes so pozvali Upravno enoto Ljubljana, da posreduje podatke o tem, koliko gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za kanal C0, ali so vključevala tudi izvedbo kinete in ali so bila gradbena dovoljenja izdana na podlagi sklepov Arsa, izdanih v predhodnem postopku.Kot so zapisali, je Arso 25. novembra prejel zapisnik Inšpektorata za okolje in prostor o inšpekcijskem pregledu, iz katerega je razvidno, da se v okviru gradnje kanala C0 vgrajuje kineta, kar ni bilo predmet že izvedenih predhodnih postopkov. Iz zapisnika izhaja tudi, da je bilo za gradnjo kanala C0 izdano gradbeno dovoljenje.