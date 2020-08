Arso zaradi neurij, viharnega vetra in toče objavil opozorilo

FOTO: Arso

Danes zvečer in v prvem delu noči bodo v severovzhodni in severni Sloveniji možna krajevna neurja z nalivi, viharnim vetrom ali točo, so zapisali na Agenciji Republike Slovenije za okolje.Ponoči bodo nevihte prehodno zajele severne, osrednje in vzhodne kraje. Za severovzhod države so objavili oranžno opozorilo, za preostali del pa rumeno.Nad severno Evropo je ciklonsko območje. Hladna fronta se prek Alp pomika proti vzhodu in bo zvečer dosegla naše kraje. Pred njo k nam od jugozahoda še priteka topel in postopno bolj vlažen zrak.Ponoči se bodo nevihte od severa razširile prek osrednje in vzhodne Slovenije ter postopno slabele. Zapihal bo veter severne smeri. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, na Primorskem do okoli 22 stopinj Celzija.V nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v hribovitem svetu severne Slovenije bo popoldne nastalo nekaj ploh. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Goriškem in ob morju do 31 stopinj Celzija.