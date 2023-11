Danes ponoči se bodo začele obilne jesenske poplave

Na posebni tiskovni konferenci je ekipa strokovnjakov pojasnila vremenske dogodke, ki Slovenijo čakajo danes ponoči, in posvarila, naj to popoldne namenimo zaščiti pred obilnimi padavinami, ki bodo dvignile vodostaje rek in poplavljale.

»Letošnjo jesen se nad severnim Atlantikom pojavljajo pogosti cikloni, danes ponoči bomo priča enemu najglobljih v zadnjih desetletjih. Trenutno je dosegel jug Anglije in Francijo, fronta pa se bliža Alpam in bo Slovenijo predvidoma prešla ponoči,« je dejal vremenoslovec Branko Gregorčič.

Z juga obenem prihaja vlažen in topel zrak, kar bo zvečer prineslo hitro intenziviranje padavin. Na morju bo pihal močan jugo, s sunki do 100 kilometrov na uro. Največ dežja bo padlo v Posočju, Bohinju in Zgornjesavski dolini. V 24 urah bo po ocenah padlo na severozahodu države med 120 in 240 milimetri dežja, kar je vzrok za najvišjo stopnjo opozorila. Drugod bo padavin manj, je še dejal.

Polajnar: Samo še popoldne je čas za samozaščito

Janez Polajnar, hidrolog, je ob začetku jesenskih poplav opozoril, da vegetacija ne ponuja več zaščite pred vodo, tako kot jo je avgusta. »Voda bo tekla zelo hitro, reke bodo hitro naraščale in dosegle velike pretoke in poplavile v velikem obsegu.« Ali bo huje, kot je bilo avgusta, ni želel komentirati. »Primerjave bomo lahko delali šele po tem, ko se bo zgodilo.«

»V noči na petek pričakujemo hudourniški dotok vode, to pomeni hitro, res hitro naraščanje hudournikov povsod po državi, na idrijsko-cerkljanskem območju, tudi na predalpskem, v Zgornjesavski dolini, Savinjskem in na Koroškem. To bo polnilo struge večjih rok, Sava bo jutri zjutraj hitro narasla in v okolici Ljubljane dosegla pretok od 1200 do 1600 kubičnih metrov na sekundo. Tudi v Vipavski dolini in okolici Kolpe so možni izlivi vode in zastajanje padavinske vode, kajti listje odpada in to povzroča dodatne težave pri odvajanju vode.«

Zaradi vetra velja za zahodni del oranžno opozorilo že popoldne in zvečer, ponoči pa za vso državo. FOTO: Jure Eržen/Delo

Reki Dravi, ki bo imela izredno povečan pretok – 1600 kubičnih metrov na sekundo –, se bodo čez dan pridružili dotoki drugih rek, zaradi česar se pričakuje poplavljanje Drave v spodnjem toku ves dan, je opozoril.

»Danes popoldne imamo čas, da poskrbimo za samozaščitne ukrepe. Da umaknemo vredne predmete v višja nadstropja, da očistimo vsak pri svoji hiši odtoke odpadlega listja, in ko voda narašča, in zelo hitro bo naraščala, varujemo življenja in ne več imetja,« je dejal Polajnar.

Na terenu je 200 ekip civilne zaščite, pridružila se jim bo še vojska, Rdeči križ pa bo pripravil namestitve za morebitne evakuirane.

Srečko Šestan, poveljnik civilne zaščite, je dejal, da bo za vso državo dvignjena stopnja pripravljenosti, le za Pomurje ne.

»Danes delamo največ, kar lahko, če nas fronta obide, bo super, če ne, pa bomo vsaj vedeli, da smo storili vse, kar smo lahko.«

Rdeče opozorilo

Vremenoslovci od danes popoldne do jutri zjutraj pričakujejo obilne padavine z močnimi nalivi in viharnimi sunki vetra. Za severozahod države je Arso zaradi padavin za popoldne, zvečer in ponoči izdal rdeče opozorilo, za druge dele pa oranžno. Zaradi vetra velja za zahodni del oranžno opozorilo že popoldne in zvečer, ponoči pa za vso državo.

»Od četrtka popoldne do petka zjutraj pričakujemo obilne padavine z močnimi nalivi in viharnimi sunki vetra. Na širšem območju Julijskih Alp in njihovega predgorja bo predvidoma padlo od 120 do 240 litrov dežja na kvadratni meter, drugod v hribovitih predelih pa od 60 do 120 litrov,« so pojasnili na agenciji za okolje.

Po njihovih napovedih se bo čez dan krepil južni do jugozahodni veter, ob morju jugo, ki bo najmočnejši v prvem delu in sredi noči na petek, ko bo v sunkih dosegal hitrost od 70 do 100 kilometrov na uro, v višjih legah tudi več.

Prizori iz Baške grape. FOTO: Aljaž Leban/Regijski štab CZ za severno Primorsko

Zaradi napovedanih velikih količin padavin in dosedanje namočenosti tal je povečana nevarnost za nastanek novih zemeljskih plazov in reaktivacijo tistih, ki so nastali ob nedavni ujmi. Opozorilo velja od danes popoldne, nevarnost za nastanek zemeljskih plazov pa bo ostala tudi v prihodnjih dneh, ko se bodo padavine umirile, so sporočili z geološkega zavoda.

Povečana verjetnost za nastanek zemeljskih plazov velja predvsem za severozahodno Slovenijo in se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Zaradi velike namočenosti je povečana nevarnost za nastajanje zemeljskih plazov tudi na območjih, ki do zdaj niso bila prizadeta.

Na geološkem zavodu prebivalce opozarjajo, naj bodo pozorni na dogajanje na plazovih ter pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Upoštevajo naj navodila civilne zaščite, še posebej če je bila odrejena evakuacija, so dodali.

Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan poziva pristojne službe in prebivalce, da z dvorišč in ulic očistijo odpadlo listje in s tem ob napovedanih nalivih preprečijo zamašitev odtočnih kanalov in lokalno poplavljanje, so danes sporočili z vladnega urada za komuniciranje.