Asistenti zahtevajo sprejetje zakona

Približno 4510 ljudi v državi ima pravico do osebne asistence, kar pomeni, da država, odvisno od potreb, namenja denar za plačo enemu, dvema, trem ali štirim posameznikom, ki naj bi upravičencu zagotavljali pomoč pri vsakodnevnih opravilih. V sindikatu osebnih asistentov in krovni Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZZZS) so kritični do sedanje ureditve in od vlade zahtevajo, da čim prej sprejme med socialnimi partnerji usklajen nov zakon o osebni asistenci. Največje zadržke ima, kot vse kaže, ministrstvo za finance.