    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Asistenti zahtevajo sprejetje zakona

    Opozarjajo na številne pomanjkljivosti obstoječe ureditve, zlasti glede pravic delavcev.
    Osebni asistenti so v preteklosti že večkrat protestirali zaradi svojega položaja.
    Osebni asistenti so v preteklosti že večkrat protestirali zaradi svojega položaja.
    Barbara Hočevar
    12. 1. 2026 | 18:00
    12. 1. 2026 | 18:16
    6:30
    Približno 4510 ljudi v državi ima pravico do osebne asistence, kar pomeni, da država, odvisno od potreb, namenja denar za plačo enemu, dvema, trem ali štirim posameznikom, ki naj bi upravičencu zagotavljali pomoč pri vsakodnevnih opravilih. V sindikatu osebnih asistentov in krovni Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZZZS) so kritični do sedanje ureditve in od vlade zahtevajo, da čim prej sprejme med socialnimi partnerji usklajen nov zakon o osebni asistenci. Največje zadržke ima, kot vse kaže, ministrstvo za finance.

    Novice  |  Črna kronika
    Cortina d'Ampezzo

    Umrl na mrazu med varovanjem objekta prihajajočih olimpijskih iger

    Izmena 55-letnega varnostnika, ki je umrl, je trajala 12 ur, tudi pri - 16 stopinjah Celzija.
    11. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Politična anketa

    Barometer: Politična krajina se znova vse bolj polarizira

    Gibanje Svoboda se počasi približuje SDS. Če bi bile volitve jutri, bi prag prestopilo osem strank, med njimi ni Levice in Preroda.
    Barbara Hočevar 12. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Marjetka Vovk: Prvič sem zares začutila, kako ljudje uživajo ob poniževanju

    Marjetka Vovk in Raay sta lani znova na svoji koži občutila, da uspešnost za sabo potegne zavist. S pesmijo in iniciativo želita opozarjati na spletno nasilje.
    11. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča

    Pri pluženju je ponoči umrl 28-letnik

    Med vožnjo po klancu navzdol je v ostrem levem ovinku zapeljal z vozišča in zdrsel po strmi travnati brežini.
    10. 1. 2026 | 12:59
    Preberite več
    osebna asistencazakonpravicesindikatipredlogMDDSZspremembe

