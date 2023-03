Vrečko: Dežmanu odpoved zaradi prenehanja obstoja delovnega mesta

Na sporočilo nekdanjega direktorja Muzeja novejše zgodovine Slovenije Jožeta Dežmana, da je v torek prejel odpoved pogodbe o zaposlitvi, se je včeraj odzvala ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Povedala je, da je bila Dežmanu »odpoved izročena zaradi prenehanja obstoja delovnega mesta«. Z izjemo dveh direktorskih mest so druga ohranili, je dodala.

Vrečkova zavrača očitke, da gre za politično odločitev

Kot je spomnila, je direktorjema obeh združenih muzejev potekel mandat, zato »njuni delovni mesti ne obstajata več«. V skladu s tem jima je bila izrečena odpoved, je pojasnila. Enak postopek je bil namreč izveden tudi za prejšnjega direktorja Muzeja osamosvojitve Željka Oseta.

Kot je še dodala ministrica, ima na novo ustanovljeni javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije novo v. d. direktorice Natašo Robežnik. Dežman je bil sicer po ustanovitvi prezaposlen v omenjeni muzej, a je kmalu prejel odredbo o neprihajanju na delo, je sporočil v torek.

Na novinarsko vprašanje o očitkih dela javnosti, da gre za politično odločitev, je ministrica odvrnila, da so združitev muzejev napovedali že ob začetku mandata te vlade, saj da je muzejski sektor v celoti potreben prenove. Razlogi so bili tako po njenih besedah strokovne narave, med drugim so ustanovili tudi posebno delovno skupino za muzejsko politiko, ki se bo ukvarjala s celostno prenovo tega področja. Kot je pri tem spomnila ministrica, imamo v Sloveniji 53 muzejev, od tega več kot deset nacionalnih. Muzej slovenske osamosvojitve je bil, kot je znova poudarila, »narejen brez zbirke, prostorov, resnega razmisleka in javne razprave«.

Odpoved prinesla posebna kurirka

Dežman je v torek medijem sporočil, da mu je bila »po posebni kurirki vročena redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti«. Pred tem je dobil odredbo o neprihajanju na delo.

»Torej ne smem delati, prejemam pa direktorsko plačo. Postopanje z mano sodi v kategorijo izbrisa. Ne prejemam nobenih muzejskih obvestil, nisem vabljen na noben sestanek, vzeta mi je bila volilna pravica itd.,« je pri tem pojasnil.

Kot je še zapisal v torkovem sporočilu za javnost, je »zaradi nezakonitega sprejemanja sistematizacije« na inšpektorat za delo poslal zahtevo za urgentni inšpekcijski nadzor pri Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Obenem je izrazil bojazen, da »bodo v programu za leto 2023 cenzurirali razstavo o odkritju 3450 umorjenih v breznu pod Macesnovo gorico«.