Asta Vrečko in Luka Mesec kot sokoordinatorja

Svet stranke Levica bo danes obravnaval točko spremembe in dopolnitve statuta stranke. V stranki namreč že dolgo razmišljajo o uvedbi sokoordinatorstva. Aktualna koordinatorica Asta Vrečko, njen bivši koordinator Luka Mesec in tudi opazni člani stranke so se do zdaj izogibali odgovoru na vprašanje, kdo bo vodil stranko po kongresu 4. oktobra. Zdaj se je očitno našla salomonska rešitev, ko bi sokoordinatorja stranke lahko postala oba ministra v vladi Roberta Goloba.

Ob pripravi novele statuta in ob zadnjih izkušnjah se je pokazalo, da je eno od sprememb že smiselno sprejeti pred kongresom stranke, je mogoče prebrati v gradivu za današnjo sejo sveta stranke Levica. Gre za uvedbo sokoordinatorstva stranke, o kateri v stranki razmišljajo že dolgo. »Takšna ureditev bi nam omogočila širšo prepoznavnost in zastopanost, hkrati pa sledimo dobrim praksam sorodnih strank v tujini,« je naveden argument v prid uvedbi funkcije so-

koordinatorstva. Kot primer navajajo nemško stranko Die Linke.