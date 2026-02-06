  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Asta Vrečko: To se je zgodilo le pod Janševo vlado, tega ne smemo dopustiti

    Ministrica za kulturo v intervjuju za Sobotno prilogo med drugim o kulturnem boju, dostopnosti kulture in pomenu kulture za Slovenijo.
    Asta Vrečko je poskrbela, da ima kulturno ministrstvo rekorden proračun v zgodovini države.  FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Asta Vrečko je poskrbela, da ima kulturno ministrstvo rekorden proračun v zgodovini države.  FOTO: Blaž Samec
    Andrej Predin
    6. 2. 2026 | 14:02
    6. 2. 2026 | 14:18
    2:39
    A+A-

    Ministrica za kulturo Asta Vrečko je bila ob nastopu mandata prisiljena odpravljati razdejanje, ki ga je v resorju za seboj pustila prejšnja administracija. Ponovno je morala vzpostaviti zaupanje med sektorjem in ministrstvom, posodobiti zastarelo zakonodajo, urediti status delavcev v kulturi, poskrbeti za obnovo kulturne dediščine in rešiti področja kulture, ki so se znašla na robu preživetja, bodisi zaradi zanemarjanja ali zaradi načrtnega rušenja.

    »Eno od najbolj navdihujočih spoznanj v tem mandatu je, da sta kultura in umetnost resnično povezovalno tkivo za vse ljudi – od mest do vasi po vsej Sloveniji in zamejstvu,« je povedala Asta Vrečko.

    »Naj se sliši kot floskula, a še vedno sem ponosna in vesela, da živim v državi, kjer je kulturni praznik dela prost dan. To kaže naš odnos do kulture, predvsem pa priča, da smo se odločili, da je kultura za nas pomembna, da se zavedamo njene emancipatorne moči v zgodovini, saj nas je konstituirala kot narod in državo, zato si zasluži državno obeležje.« Dodala je, da se kultura žal prepogosto izkorišča za politični in kulturni boj, tudi kadar gre za Prešernove nagrade in proslavo ob Prešernovem dnevu, ki bo potekala jutri v ljubljanskem Cankarjevem domu.

    Glede prihodnosti je poudarila, da bi bilo treba še poglobiti medresorsko povezovanje s kulturo. »Umetna inteligenca je vse večja grožnja nekaterim delom umetnosti – in tu moramo najti rešitve. Kulturo moramo narediti dostopno za vse in povsod. Ministrstvo za kulturo je bilo ukinjeno samo enkrat v zgodovini naše države, in to pod Janševo vlado. To se ne sme več ponoviti, saj je kultura za Slovenijo hrbtenica, ki nas osmišlja kot skupnost in posameznike.«

    Z ministrico Asto Vrečko smo se pogovarjali tudi o borbi za povišanje bralne pismenosti, o medijskem zakonu in o izzivih, ki v jih v kulturi ne zmanjka. Prav tako nam je zaupala, kako je doživljala svoj prvi mandat in kaj ji je prinesla izkušnja ministrovanja.

    Celoten pogovor z ministrico bo objavljen v jutrišnji Sobotni prilogi.

    Premium
    Novice  |  Svet
    Politični obračuni

    Evropski socialisti pozivajo EPP: Izključite SDS in Janšo

    Politična skupina S&D se v ljubljanski izjavi zavzema za obrambo suverenosti in demokracije »pred skrajno desnimi trumpovskimi trojanskimi konji«.
    Peter Žerjavič 5. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domna je v savni presenetil tudi turist iz Nigerije

    Najmlajši od bratov Prevc po osvojitvi zlatega orla ni več čutil pritiska, da mora še kaj odnesti. Na OI bo nastopil prvič. Gibljivi gležnji družinska prednost.
    Miha Šimnovec 5. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Občina Cerkno

    V Dolenjih Novakih napeto: zemeljski plaz se je utrgal v bližini hiš (VIDEO)

    Gasilci so zaradi močnega dežja situacijo plazu spremljali vso noč, na kraj so napotili kopača, ki odstranjuje nasuti material v strugi.
    5. 2. 2026 | 14:25
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Afera Epstein

    Od vrtnarjevega sina do spolnega prestopnika: kako je Epstein obogatel?

    Nekateri strokovnjaki sumijo, da je svoje premoženje utemeljil na izsiljevanju in nezakonitih dejavnostih.
    5. 2. 2026 | 19:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Asta Vrečkointervjukulturaministrica za kulturovideoSobotna priloga

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Ilka Štuhec na treningu padla: Malo je tudi meni zastalo srce

    Jutri bodo na olimpijskih igrah podeljene prve kolajne v alpskem smučanju. Na progi Stelvio v Bormiu bodo na delu smukači. Dekleta preizkusila tekmovališče.
    Matic Rupnik 6. 2. 2026 | 15:28
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Raba slovenščine

    Zunanje ministrstvo: Opomin zaradi slovenskih besed je obžalovanja vreden

    Ministrstvo izrazilo podporo poslancu v koroškem deželnem zboru Francu Jožefu Smrtniku, ki je na včerajšnji seji prejel opomin zaradi le nekaj slovenskih besed.
    6. 2. 2026 | 14:52
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nove obtožbe

    Nekdanji skakalec o aferi v skokih: Nekoč so v spodnje perilo tlačili plastelin

    Po poročanju nemškega Bilda naj bi hialuronska kislina omogočala začasno povečavo moškega spolnega uda in s tem prednost pri merah skakalnih dresov.
    6. 2. 2026 | 14:41
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Sarajevo

    Sarajevo safari: 80-letni osumljenec za streljanje civilistov je skrajni desničar

    Moški iz okolice Pordenona, ki je domnevno sodeloval v napadih na nemočne civiliste med obleganjem Sarajeva, je menda »fašistični nostalgik«
    6. 2. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Intervju

    Asta Vrečko: To se je zgodilo le pod Janševo vlado, tega ne smemo dopustiti

    Ministrica za kulturo v intervjuju za Sobotno prilogo med drugim o kulturnem boju, dostopnosti kulture in pomenu kulture za Slovenijo.
    Andrej Predin 6. 2. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nove obtožbe

    Nekdanji skakalec o aferi v skokih: Nekoč so v spodnje perilo tlačili plastelin

    Po poročanju nemškega Bilda naj bi hialuronska kislina omogočala začasno povečavo moškega spolnega uda in s tem prednost pri merah skakalnih dresov.
    6. 2. 2026 | 14:41
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Sarajevo

    Sarajevo safari: 80-letni osumljenec za streljanje civilistov je skrajni desničar

    Moški iz okolice Pordenona, ki je domnevno sodeloval v napadih na nemočne civiliste med obleganjem Sarajeva, je menda »fašistični nostalgik«
    6. 2. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Intervju

    Asta Vrečko: To se je zgodilo le pod Janševo vlado, tega ne smemo dopustiti

    Ministrica za kulturo v intervjuju za Sobotno prilogo med drugim o kulturnem boju, dostopnosti kulture in pomenu kulture za Slovenijo.
    Andrej Predin 6. 2. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo