Asta Vrečko: To se je zgodilo le pod Janševo vlado, tega ne smemo dopustiti

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je bila ob nastopu mandata prisiljena odpravljati razdejanje, ki ga je v resorju za seboj pustila prejšnja administracija. Ponovno je morala vzpostaviti zaupanje med sektorjem in ministrstvom, posodobiti zastarelo zakonodajo, urediti status delavcev v kulturi, poskrbeti za obnovo kulturne dediščine in rešiti področja kulture, ki so se znašla na robu preživetja, bodisi zaradi zanemarjanja ali zaradi načrtnega rušenja.

»Eno od najbolj navdihujočih spoznanj v tem mandatu je, da sta kultura in umetnost resnično povezovalno tkivo za vse ljudi – od mest do vasi po vsej Sloveniji in zamejstvu,« je povedala Asta Vrečko.

»Naj se sliši kot floskula, a še vedno sem ponosna in vesela, da živim v državi, kjer je kulturni praznik dela prost dan. To kaže naš odnos do kulture, predvsem pa priča, da smo se odločili, da je kultura za nas pomembna, da se zavedamo njene emancipatorne moči v zgodovini, saj nas je konstituirala kot narod in državo, zato si zasluži državno obeležje.« Dodala je, da se kultura žal prepogosto izkorišča za politični in kulturni boj, tudi kadar gre za Prešernove nagrade in proslavo ob Prešernovem dnevu, ki bo potekala jutri v ljubljanskem Cankarjevem domu.

Glede prihodnosti je poudarila, da bi bilo treba še poglobiti medresorsko povezovanje s kulturo. »Umetna inteligenca je vse večja grožnja nekaterim delom umetnosti – in tu moramo najti rešitve. Kulturo moramo narediti dostopno za vse in povsod. Ministrstvo za kulturo je bilo ukinjeno samo enkrat v zgodovini naše države, in to pod Janševo vlado. To se ne sme več ponoviti, saj je kultura za Slovenijo hrbtenica, ki nas osmišlja kot skupnost in posameznike.«

Z ministrico Asto Vrečko smo se pogovarjali tudi o borbi za povišanje bralne pismenosti, o medijskem zakonu in o izzivih, ki v jih v kulturi ne zmanjka. Prav tako nam je zaupala, kako je doživljala svoj prvi mandat in kaj ji je prinesla izkušnja ministrovanja.

Celoten pogovor z ministrico bo objavljen v jutrišnji Sobotni prilogi.