Asta Vrečko ostro nad občino Vrhnika, v Cankarjevem domu kljub temu zadovoljni

Občina Vrhnika se je odločila, da prihodnje leto ne bo podprla Cankarjeve nagrade, zato bo izvedba podelitve maja 2026 potekala v Cankarjevem domu v Ljubljani. Gre za eno od najuglednejših slovenskih nagrad, hkrati je priznanje za najboljše izvirno literarno delo minulega leta v slovenskem jeziku.

Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko je potezo vodstva občine Vrhnika označila za politično dejanje, povezano z govorom letošnje častne govornice, pisateljice Mojce Kumerdej, in jo razumela kot poskus discipliniranja kritičnih glasov. Podžupan občine Vrhnika Mirko Antolović je med govorom Mojce Kumerdej namreč protestno zapustil dvorano.

Častna govornica je maja v nagovoru problematizirala odziv politike, konkretno stranke SDS v času referendumske kampanje, na kritične umetnike, vključno z njihovim zasmehovanjem in zaničevanjem. V govoru se je dotaknila 80. obletnice konca druge svetovne vojne, vzpona desnega populizma, uzurpacije Goetheja od nacistov, Gaze ter vloge umetnikov, pesnikov, moči literature, spregovorila je tudi o tem, da sta bila France Prešeren in Ivan Cankar tarča oblasti, ter o diskurzu pred in ob zavrnitvi zakona o pokojninskih dodatkih za vrhunske umetnike.

Cankarjeva nagrada dom našla v Ljubljani

Cankarjeva nagrada, ki jo vsako leto podelijo na književnikov rojstni dan, bo prihodnje leto podeljena že sedmič. Nagrado so septembra 2019 ustanovili slovenski Pen, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Univerza v Ljubljani in Znanstvenoraziskovalni center SAZU.

Jure Novak podelitev Cankarjeve nagrade v ljubljanjskem Cankarjevem domu vidi kot veliko čast. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Cankarjev dom ponosno nosi ime velikana, ki je večino delovnega življenja preživel prav v Ljubljani. Njegove ideje so bile poziv k tovarištvu in bratstvu; z besedami je odstiral tančice družbene neenakosti, zrcalil usode malih ljudi in klical k čutu za sobivanje ter solidarnost. Cankarjev dom ni zgolj kulturno srce Ljubljane, ampak je tudi prostor, v katerem živijo vrednote, za katere se je Cankar zavzemal,« je za medije ob odločitvi dejal generalni direktor Cankarjevega doma Jure Novak.

Na novico se je odzvala tudi ministrica za kulturo, ki je na družbenih omrežjih izrazila zadovoljstvo, da je Cankarjev dom v Ljubljani ponudil zatočišče Cankarjevi nagradi. »Osrednja nacionalna kulturna institucija bo kot nosilec pisateljevega imena in idej o solidarnosti gostila podelitev nagrade, katere soustanovitelji so najuglednješe akademske ustanove in zagovorniki svobode govora in ki si je v letih od ustanovitve pridobila velik strokovni ugled,« je zapisala in poudarila, da je vsak poskus cenzure ali kratenja pravice do svobode izražanja zavržna izraba moči.

Podeljevanje nagrade v Cankarjevem domu bo dvignilo dogodek na višjo raven in izboljšalo status nagrade, prav tako meni predsednica upravnega odbora Cankarjeve nagrade Helena Kraljič.