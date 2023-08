Asta Vrečko: Pozicije ne morejo biti plen ali delitev dobička

»Mislim, da bi lahko s svojim delom povezala stranko, uskladila različne poglede in Levico peljala na novo pot,« je za Delov podkast Moč politike povedala Asta Vrečko, kulturna ministrica in namestnica koordinatorja Levice, ki se zdaj poteguje za funkcijo koordinatorice. Po njenem mnenju v stranki ne gre za programska nesoglasja, saj da vsi stojijo za programom, da so kakšni pogledi na druge stvari lahko različni in da je to skladno z delovanjem njihove stranke. Prepričana je celo, da bo stranka izšla močnejša in bolj poenotena. »Smo protikapitalistična stranka, ki si prizadeva za ekološki in demokratični socializem. Za življenje in prihodnost, kjer bi vsi lahko živeli dostojno in od svojega dela,« je med drugim navedla.

Na vprašanje o kompromisarstvu, ki bi jih na naslednjih volitvah lahko drago stalo in ga izpostavlja tudi aktivistično krilo s Kordišem na čelu, je dejala, da je seveda logično, da ne morejo uresničiti vseh svojih programskih točk v vladi, a da od teh, ki so se jim zavezali v koalicijski pogodbi, ne bodo odstopali. Zatrdila je, da se trenutno ne dogajajo kršitve.

Spregovorila je tudi o tem, ali naj Luka Mesec, čeprav ne bo več koordinator, ostane podpredsednik vlade, o možnostih razkola stranke, pa o tem, ali bi bila pripravljena protikandidatu Mihi Kordišu ponuditi vlogo vodje poslanske skupine v zameno za njegovo podporo. Po neuradnih informacijah naj bi aktivistično krilo hotelo na čelu stranke Mateja T. Vatovca, dosedanjega vodjo poslanske skupine, ki bi ga na tem mestu nato zamenjal Kordiš. »Pozicije – naj bo to v politiki ali kje drugje – ne morejo biti plen ali delitev dobička,« je odgovorila Asta Vrečko in dodala, da po njenem Vatovec poslansko skupino vodi izjemno dobro.

Kdo bo vodil Levico, bi lahko bilo jasno predvidoma konec prihodnjega tedna, če bo eden ali drugi kandidat v svetu, ki je sestavljen iz izvoljenih 25 svetnikov in 24 delegatov, ki zastopajo stališča lokalnih odborov, dobil absolutno večino. Sicer bo sledila ponovitev volitev, kot so po besedah Aste Vrečko storili pred dvema letoma za funkcijo namestnika koordinatorja, ko ne Kordiš ne Violeta Tomić nista dobila dovolj podpore.

Govorili smo tudi o tem, ali bodo v prihodnjih proračunih zagotovljena sredstva za kulturo, kjer se je običajno najprej rezalo, in kakšna je škoda na kulturni dediščini, pa tudi o stanju RTV Slovenija. Uprava o finančnem stanju javno še ni spregovorila, a omenja se, da je ogroženo tudi izvajanje letnega produkcijskega načrta. Bo vlada priskočila na pomoč z dvigom RTV-prispevka, vnovično spremembo zakona o RTV Slovenija?

»Trenutno ne razmišljamo o dvigu RTV-prispevka. Seveda pa mora novo vodstvo oceniti stanje v hiši in narediti morebitne revizije, potem nas bo verjetno s tem tudi seznanilo in na podlagi tega bomo lahko ocenili, kakšni so koraki za naprej,« je poudarila zdaj še kulturna ministrica, ki se o programu ni hotela izreči, je pa povedala, da ga spremlja – še posebej kulturni in v zadnjem času tudi otroški program.

Napovedala je tudi, da bo še ta mesec na vladi novela zakona o javni rabi slovenščine.