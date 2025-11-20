Asta Vrečko predstavlja predlog novele zakona o RTV SLO

Vlada je na današnji seji potrdila predlog novele zakona o RTV Slovenija, po katerem bi del narodnostnih programov financirali iz državnega proračuna v višini desetine zneska, zbranega z RTV-prispevkom v preteklem letu.

V svoji izjavi za medije, predvidoma ob 15.15, bo ključne spremembe predloga novele zakona o Radioteleviziji Slovenija predstavila ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Po predlogu bodo del narodnostnih programov financirali iz državnega proračuna v višini desetine zneska, zbranega z RTV-prispevkom v preteklem letu.

Deset odstotkov zneska, zbranega z RTV-prispevkom v lanskem letu, po navedbah ministrstva za kulturo kot pripravljavca novele znaša malo nad 9,9 milijona evrov. Skupno je bilo namreč lani s prispevkom zbranih nekaj več kot 99 milijonov evrov.

Finančni odbor bo po predlogu pridobil polno nadzorstveno funkcijo nad finančnim poslovanjem zavoda. Tako bo, denimo, dal soglasje upravi k predlogoma finančnega načrta in letnega poročila zavoda.

Za člane sveta pa predlog predpisuje potrebno skrbnost dobrega gospodarstvenika in odgovornost za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihove dolžnosti.

Po predlogu bo Radiotelevizija Slovenija (RTVS) kot javna služba izvajala tudi glasbeno produkcijo, vključno s Simfoničnim orkestrom, Big Bandom ter otroškim in mladinskim pevskim zborom.

Državni proračun bo del glasbene produkcije financiral v letni višini, ki ustreza vrednosti štirih odstotkov zneska od RTV-prispevka, zbranega v preteklem letu. Štiri odstotke zneska, zbranega s prispevkom v lanskem letu, znaša malenkost manj kot štiri milijone evrov.