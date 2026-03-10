  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Asta Vrečko: Brez enakopravnosti žensk ni pravične družbe

    »Če pogledam sodobnost, smo gotovo napredovali pri formalnih pravicah, toda največji izzivi ostajajo drugje,« ob letu Zofke Kveder meni ministrica.
    Ministrico med deli Zofke Kveder še posebej nagovarja roman Njeno življenje iz leta 1914. Razgalja namreč strukture, ki podrejajo ženske. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Ministrico med deli Zofke Kveder še posebej nagovarja roman Njeno življenje iz leta 1914. Razgalja namreč strukture, ki podrejajo ženske. FOTO: Blaž Samec
    Nina Gostiša
    10. 3. 2026
    8:58
    A+A-
    Zofka Kveder ni bila le pisateljica, ki je v slovensko literaturo uvedla like in tematike, ki prej niso imeli tolikšne vloge oziroma se o njih javno ni razpravljalo, temveč je bila dejavna tudi politično, kot ena od začetnic gibanja za pravice žensk pri nas. Sto let po njeni smrti kljub pomembnim premikom naprej še vedno velja rek it's a man's world – to je moški svet. Po podatkih ZN le nekaj deset držav na svetu vodijo ženske, le tri imajo spolno uravnoteženo ministrsko ekipo, samo 23 odstotkov žensk je v ministrskih ekipah po svetu – ena od njih je Asta Vrečko. Kako ste se vi seznanili z delom Zofke Kveder? Z Zofko Kveder sem se, podobno kot mnogi, prvič srečala precej bežno v šoli. Njeno ime je bilo prisotno, njeni teksti pa manj. To je samo po sebi zgovorno. Resneje sem jo začela ...
