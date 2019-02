Attila Kovacs zahteva odstop poslanca Ferenca Horvatha 

Prekmurski Madžar Attila Kovacs (na posnetku) narodnostnega poslanca Ferenca Horvatha poziva k odstopu z ene od funkcij. FOTO: Jože Pojbič/Delo

Dve funkciji - dvojno plačilo

Ferenc Horvat bo odstopil, če bo spremenjena zakonodaja.

Lendava - Potem, ko je KPK izdala mnenje o (ne)združljivosti funkcij narodnostnega poslanca in predsednika sveta Pomurske madžarske samupravne narodne skupnosti, je Attila Kovacs od madžarskega narodnostnega poslanca Ferenca Horvatha javno zahteval, naj se iz higieničnih, moralnih in etičnih razlogov odpove eni od obeh funkcij, ki ju zaseda.KPK je namreč razložila, da tidve funkciji po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, ki ga pri svojem delu upošteva sama, ne bi bili združljivi, vendar je treba zaradi subsidiarnosti upoštevati milejši zakon o poslancih, ki takšno dvojno funkcionarstvo dovoljuje. Zato je KPK Državnemu zboru priporočila tudi, da naj v delu, ki se nanaša na nezdružljivost funkcij poslancev, zakon o poslancih spremeni tako, da bo usklajen z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.»Vaša hkratna zasedba dveh funkcij namreč ni problematična le zaradi vsebinskih vprašanj (mnenje KPK, mešanje zakonodajne in izvršilne oblasti itd.), temveč tudi zaradi tega, ker za obe funkciji prejemate denarno nadomestilo iz davkoplačevalskega denarja. Kot poslanec dobivate plačo iz davkoplačevalskega denarja, kot predsednik PMSNS pa dobivate, kot ste se sami izrazili, honorar, ki pa je prav tako vezan na davkoplačevalski denar. Po neuradnih informacijah je višina Vašega honorarja za predsednika PMSNS v višini 24. plačnega razreda za javne uslužbence,« je v svojem pozivu k odstopu med drugim zapisal Kovacs.Horvath na Kovacsev poziv odgovarja: »Tako KPK kot mandatna volilna komisija v DZ sta bili v svojih stališčih jasni: po veljavni zakonodaji obe funkciji nista nezdružljivi. Že pri svojem imenovanju pa sem izpostavil, da če se zakonodaja spremeni tako, da bo določila nezdružljivost obeh funkcij, bom temu primerno tudi ukrepal. Vsekakor bom konstuktivno sodeloval v smeri, da se to vprašanje primerno uredi.«