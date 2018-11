AVK ocena: Največji medijski združitvi ne kaže dobro     

Ljubljana – Največjemu medijskem prevzemu – družba United Group, ki ima že v lasti Telemach, je hotela prek podjetja Slovenia Broadband kupiti Pro Plus – ne kaže dobro, priča danes objavljena ocena Agencije za varstvo konkurence (AVK).



Na podlagi analiz upoštevanih trgov in predloga zavez, ki jih je ponudila družba Slovenia Broadband, je AVK ugotovila, da na upoštevanih trgih ne bi zadostili pogojem zagotavljanja konkurenčnosti.



Po mnenju agencije bi Slovenia Broadband (v lasti ima Telemach) s prevzemom Pro Plusa lahko med drugim povzročila možnost trajnega usklajenega sodelovanja z drugimi operaterji na trgu, poslabšala pogoje dobave TV-programov Pro Plusa drugim operaterjem, konkurenčni TV-programi ne bi bili na voljo Telemachovim strankam, združeno podjetje pa bi lahko pridobivalo občutljive poslovne informacije o svojih konkurentih.



Iz družbe United Group (ki ima v lasti Slovenia Broadband) so potrdili, da so prejeli zadnjo oceno AVK in da že pripravljajo odziv. »Pričakujemo pa, da bo končna odločitev podana v skladu s standardi konkurenčnega prava Evropske unije.«



Slovenia Broadband ima zdaj 45 dni časa, da se odzove in predlaga nove ukrepe, s katerimi bi konkretneje naslovili pomisleke AVK.