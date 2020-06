Avstrija odpira mejo s Slovenijo 15. junija

Avstrija bo s 15. junijem odprla mejo s Češko, Madžarsko in Slovenijo, možen bo tudi prost prehod do Hrvaške poroča Oe24 . Potem bodo gledali posledice, in če bo vse brez težav, bodo 1. julija dovoljena potovanja v Grčijo in Španijo. Spomnimo, po prvotnem načrtu bi Avstrija meje s Slovenijo ni hotela odpreti, ker so se bali množičnega prihoda Italijanov.Na ravni EU je načrtovano širše odpiranje meja za 15. junij, pred tem datumom pa potekajo dogovori med posameznimi državami, ki imajo podobno epidemiološko sliko. Tako je Slovenija že dosegla dogovor s Hrvaško in Madžarsko, Grčija pa je sestavila seznam držav, iz katerih sprejemajo turiste.