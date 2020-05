FOTO:Avstrijci z vojsko branijo svoj turizem

»Slišati je, da se Avstrija boji Italijanov, ki bi lahko prosto pripotovali skozi Slovenijo. A pravi vzrok je po mojem mnenju ta, da z odprtjem zavlačujejo čim bolj proti začetku sezone, da bi se čim več Avstrijcev odločilo za počitnice doma,« jpravi voditelj dunajske kulturne ustanove Alte Schmiede Walter Famler.

Turisti le noter, ne pa tudi ven

8,8

odstotka BDP Avstriji prinese turizem

Od danes popoldne bo avstrijsko mejo z Madžarsko, Slovaško in Slovenijo varovala vojska. FOTO: Jure Eržen/Delo

Slovenija želi sporazum

V Avstriji razmišljajo o razdelitvi vavčerjev, ki pa bi imeli najmanj dvakrat višjo vrednost kot pri nas.

Stanje s potrjenimi primeri okužbe z novim koronavirusom in smrtmi zaradi covid-19 pri nas in v sosednjih državah.

Bolj ko se zdravstvene razmere v soseščini umirjajo, bolj se severna soseda varuje pred morebitnimi tujimi prinašalci novega koronavirusa. Od danes popoldne bo prvič v zgodovini druge avstrijske republike meje z Madžarsko, Slovaško in Slovenijo varovala vojska.Kakor so uradno sporočili, bo približno 500 pripadnikov redne vojske pomagalo policiji pri izvajanju varnostnih nalog na področju migracij in covida-19 ter tudi pri zdravstvenih ukrepih v okviru nadzora na meji. Po izbruhu pandemije so avstrijskim obmejnim policistom že sredi aprila pomagali pripadniki rezervnih vojaških enot. Ti so se najprej usposabljali, okoli 1400 pa jih je v torek nastopilo delo po vseh zveznih deželah.Nekateri so že prej pomagali policistom pri nadzoru meje, tisti, ki jim je bil prehod dovoljen, pa so se najbolj pritoževali prav nad njihovim oholim obravnavanjem potnikov in nepoznavanjem meddržavnih dogovorov o tem, kdo so med avstrijskimi in slovenskimi državljani izjeme, ki lahko prestopijo mejo. Avstrijski znanec je moral pred kratkim na drugi mejni prehod, ker ga na prvem vojaki niso hoteli spustiti nazaj v domovino, čeprav je imel vse za to nujne dokumente. Na drugem ni imel nobenih problemov.Za nekatere ljudi z obeh strani meje, kot so delovni migranti ali lastniki posestev v drugi državi, je bil prehod mogoč že prej. So pa potniki opozarjali, da na slovenski strani niso imeli težav, na avstrijski pa je bilo včasih odvisno, za kateri prehod si se odločil.V petek je Slovenija presenetila Avstrijo, ko je razglasila konec pandemije in odprla meje za vse državljane Evropske unije, kar pa se je potem že v nedeljo spremenilo. Za avstrijske državljane je bil to hladen tuš. Kar nekaj Avstrijcev, ki so binkoštne praznike običajno preživljali ob Jadranskem morju, se je namreč razveselilo počitnic v Sloveniji. V nedeljo pa so bili razočarani, ko so slišali, da bo prosti pretok meje le za državljane tistih članic EU, s katerimi je Slovenija sklenila dvostranski sporazum. To pa se je do zdaj zgodilo le s Hrvaško.Na Dunaju so že prej napovedovali odprtje meje, a samo z Nemčijo, Švico in Liechtensteinom, od koder prihajajo zdaj turisti, ne pa tudi s Slovenijo, čeprav zdravstvenih razlogov za zaprte meje ni več. »Slišati je, da se Avstrija boji Italijanov, ki bi lahko prosto pripotovali skozi Slovenijo. A pravi vzrok je po mojem mnenju ta, da z odprtjem zavlačujejo čim bolj proti začetku sezone, da bi se čim več Avstrijcev odločilo za počitnice doma,« je pojasnil voditelj dunajske kulturne ustanove Alte Schmiede, ki mu je včeraj uspelo brez težav pripotovati iz avstrijske prestolnice na Goričko, kjer si je pred leti kupil hišico. Ko se je nazadnje vračal domov, ni imel te sreče. Tudi on je bil »žrtev« neprijaznih in nepoučenih avstrijskih vojaških prostovoljcev, ki so ga prisilili, da se je odpravil na drug mejni prehod.Za čimprejšnje odprtje meje med državama se je pred dnevi zavzel tudi štajerski deželni glavar, ki prihaja iz opozicijske socialdemokratske stranke. V pogovoru za javni radio ORF je v nedeljo povedal, da bi morali meje s Slovenijo odpreti hkrati z zahodnimi in severno mejo, kjer zdaj na podlagi dvostranskih sporazumov poteka le naključni nadzor potnikov.Tudi v Sloveniji bi hoteli, da bi tudi z Avstrijo čim prej sklenili podoben dvostranski sporazum o prestopanju meje kot s Hrvaško. Severni sosedi, ki jim skoraj devet odstotkov BDP prinese turizem, se ne mudi. Vsaj za binkošti jim je uspelo večino domačinov, ki so se ta podaljšani praznični konec tedna odpravili na morje, zadržati doma.A tudi če bi Slovenija odprla meje z Avstrijo, bi avstrijske turiste ob vrnitvi v domovino čakala dvotedenska samoizolacija. »To jim zelo otežuje odločitev, da bi že zdaj prišli na počitnice k nam,« je včeraj izjavil govorec slovenske vlade. Zdaj se zato, kot je povedal, dogovarjajo, da bi se čim prej srečala ministra za notranje zadeve obeh držav.