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    Slovenija

    Avstrijci za narodne skupnosti ne bodo zvišali proračuna

    Za šesterico avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji, tudi slovensko, je v predlogu proračuna predvidenih skupno 7,3 milijona evrov.
    Avstrijski parlament bo o proračunu za prihodnji dve leti po napovedih glasoval 10. julija. FOTO: Uroš Hočevar
    Galerija
    Avstrijski parlament bo o proračunu za prihodnji dve leti po napovedih glasoval 10. julija. FOTO: Uroš Hočevar
    STA
    20. 6. 2026 | 13:14
    2:31
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    Narodne skupnosti v Avstriji so razočarane, ker predlog proračuna za leti 2027 in 2028, ki je v obravnavi v avstrijskem parlamentu, ne predvideva zvišanja sredstev zanje. Ob tem opozarjajo, da brez zadostnega in zanesljivega financiranja ni zagotovljeno ohranjanje jezikov in kulturne dediščine manjšin.

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    Glede na podatke, objavljene na spletni strani urada avstrijskega kanclerja, je za šesterico avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji, med katerimi je tudi slovenska, v predlogu proračuna za leti 2027 in 2028 predvidenih skupno 7,3 milijona evrov. Toliko je bilo zanje predvideno tudi v proračunu za leto 2026.

    Predsednik stalne konference predsednikov sosvetov vseh avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji Bernard Sadovnik je ob tem opozoril, da se stroški osebja in obratovanja močno povečujejo.

    »Številni jezikovni, izobraževalni in kulturni projekti so že ogroženi. Brez zadostnega in zanesljivega financiranja ohranjanje jezikov narodnih skupnosti in kulturne dediščine ni zagotovljeno,« je izpostavil v sporočilu za javnost.

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    Ob tem je poudaril nujnost strukturnih rešitev, med drugim na področju izobraževanja, dolgoročno zagotovitev delovanja kulturnih domov ter ohranitev pomembnih ustanov, kot so na primer študijske knjižnice in dijaški domovi. Te naloge so ključnega pomena za prenos jezika, zgodovine in kulture avtohtonih narodnih skupnosti na prihodnje generacije, je poudaril Sadovnik.

    Napovedal je prizadevanja za pogovore s pristojnimi ministrstvi. »Potrebujemo usklajen dialog, da bi skupaj razvili rešitve, ki bodo upoštevale posebne naloge in pomen avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji,« je prepričan.

    Avstrijski parlament bo o proračunu za prihodnji dve leti po napovedih glasoval 10. julija, piše na spletni strani avstrijskega parlamenta. Pred tem bodo o osnutku proračuna razpravljali v pristojnih odborih in tudi na plenarnem zasedanju.

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