FOTO:Tudi v Avstriji zaskrbljeni zaradi razmer v Italiji

Ponovna uvedba nadzora na meji z Italijo?

V Avstriji bo danes zasedal tudi posebni vladni štab z udeležbo zdravstvenega ministrstva in predstavnikov zveznih dežel. FOTO: Johann Groder/AFP

Brenner: Preplah na avstrijskem vlaku

V Franciji v pripravljenosti, v Švici še brez ukrepov



Tudi v Srbiji nadzor nad potniki iz Italije

V Avstriji se pojavlja celo ideja o ponovni uvedbi nadzora na meji z Italijo. FOTO: Johann Groder/AFP



Hrvaški dijaki v karanteni

Iz strahu pred novim koronavirusom sta bila v nedeljo na meji med Italijo in Avstrijo več ur ustavljena dva vlaka s skupno okoli 500 potniki. Razlog za preplah sta bili dve potnici z vročino in kašljem. V Avstriji se pojavlja celo ideja o ponovni uvedbi nadzora na meji z Italijo, kjer so našteli že več kot 150 primerov okužb.V Avstriji bo danes zasedal posebni vladni štab z udeležbo zdravstvenega ministrstva in predstavnikov zveznih dežel, ki bo razpravljal o trenutnem stanju glede širjenja koronavirusa in sprejel morebitne odločitve. Te so po besedah notranjega ministraodvisne od ocene strokovnjakov. Avstrijske varnostne oblasti sicer razmere obravnavajo zelo resno, je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA še dejal Nehammer.Pojavlja se tudi ideja o ponovni uvedbi nadzora na meji z Italijo, a kot je pozno v nedeljo menil avstrijski zdravstveni minister, to za zdaj še ni potrebno. »Smo pa zelo v skrbeh, smo previdni in pozorni in bomo jutri razmere še enkrat preučili z vsemi strokovnjaki,« je glede današnjega srečanja dejal za ORF.Štab se bo na srečanju sestal ob 12.30, uro pozneje pa je predvidena izjava kanclerja, Nehammerja in Anschoberja.Vodja svobodnjakov (FPÖ)je sicer zaradi koronavirusa zahteval sklic sveta za nacionalno varnost in izrazil mnenje, da bi bilo treba omejiti potovanja s prizadetih območij. »Malomarno je, da na mejah ne uvedemo nobenih ukrepov. Ko bo bolezen enkrat prišla v Avstrijo, bo prepozno,« je dejal danes.Zaskrbljenost zaradi hitrega širjenja virusa na severu Italije je v nedeljo že vodila v zastoj železniškega prometa na meji med Italijo in Avstrijo. Na mejnem prehodu Brenner sta bila več ur ustavljena vlaka s potniki pretežno iz Nemčije in Avstrije, ki so potovali iz Italije.Preplah sta sprožili potnici z vročino in kašljem, ki sta sicer morali izstopiti že v Veroni. Po podatkih avstrijskega notranjega ministrstva sta bili na testiranju za koronavirus negativni. Avstrijske pristojne službe so zeleno luč za vlake prižgale malo pred polnočjo. Mnogi so pot nadaljevali proti Münchnu, pri potnikih, ki so izstopili v Avstriji, pa so pristojni zabeležili njihove osebne podatke, piše nemška tiskovna agencija DPA.Razvoj razmer v Italiji sicer pozorno spremljajo tudi njene preostale sosede, vključno s Slovenijo. V Franciji se po besedah ministra za zdravjepripravljajo na morebitno epidemijo, češ da je možnost novih primerov bolezni v Franciji »zelo verjetna«. Minister je izpostavil pomen povečanega števila laboratorijev, opremljenih z ustreznimi diagnostičnimi sredstvi za ugotavljanje okužbe – medtem ko so trenutno sposobni izvesti 400 testiranj na dan, jih bodo kmalu lahko izvedli več tisoč. Kot je še dejal v izjavi v nedeljo, bodo ob morebitnem širjenju »aktivirali« tudi okrog 70 dodatnih bolnišnic.Kasneje je dodal, da trenutno zaprtje meje z Italijo ne bi imelo smisla, ker da se virus ne ustavi na mejah, je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. V prometu med Italijo in Francijo doslej ni omejitev. Posebnih ukrepov kljub nekaterim pozivom še niso sprejeli niti v Švici, kjer pa zaskrbljenost vlada zlasti med prebivalci ob meji. V kanton Tessin, denimo, vsak dan prihaja na delo približno 68.000 Italijanov, ki živijo v bližini meje.Zaradi izbruha koronavirusa v Italiji je tudi Srbija uvedla epidemiološki nadzor nad vsemi potniki, ki se vračajo iz Italije. V državi doslej še ni primera okužbe s koronavirusom, so pa pripravljeni tudi na, kot je doletel Italijo, je zgodaj zjutraj sporočila srbska vlada.Doslej so bili v Srbiji pozorni predvsem na kitajske državljane, ki jih je v državi precej. Ko so se sredi januarja vrnili v rudnik Bor na jugu Srbije delavci iz Kitajske, so morali v dvotedensko karanteno. Poleg tega sta v karanteni še dve osebi, ki sta se vrnili s križarke na Japonskem. V posadki te križarke je še enajst srbskih državljanov, ki so še vedno na ladji.V Srbiji so zaradi epidemije navadne gripe za teden dni podaljšali počitnice, zaprti so bili tudi vrtci. Danes so se otroci po treh tednih vrnili v vrtce in šole, starši v službe.Hrvaško ministrstvo za izobraževanje je danes srednjim in osnovnim šolam svetovalo, naj odpovejo vsa za prihodnji mesec dni predvidena potovanja v Italijo. Pri tem so jih pozvali, naj o vseh predvidenih šolskih izletih v Italijo do konca junija obvestijo ministrstvo po elektronski pošti, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.Učenci in profesorji gimnazije iz Pulja, ki so se vrnili iz Benetk, morajo medtem dva tedna ostati v hišni karanteni. Kot je po poročanju Hine pojasnil ravnatelj, gre za 42 dijakov in štiri profesorje, ki so bili v soboto na beneškem karnevalu. Vsi so sicer dobro in nihče ne kaže znakov okužbe, tako da gre za izključno preventivni ukrep.