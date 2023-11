Avstrijski Guantanamo dviga prah v Bosni in Hercegovini

V nadaljevanju preberite:

Pred nekaj meseci zgrajena zaporna enota v migrantskem centru Lipa pri Bihaću je bila postavljena na črno. Gradnjo objekta, o katerem lokalne oblasti in pristojni državni organi niso vedeli ničesar, sta avstrijskemu centru za razvoj migrantske politike (ICMPD) financirala avstrijski in evropski proračun. Škandal je razkrila sodba trgovskega sodišča na Dunaju, ki je razsodilo, da aktivist za človekove pravice Petar Rosandić ni lagal in blatil njihovega ugleda, ko je trdil, da je zapor v BiH avstrijski Guantanamo in da je zgrajen na črno.

Rosandić je prepričan, da Evropska unija ne more zgraditi toliko zaporov za migrante, kolikor migrantov lahko pride v Evropo, tudi o učinku obmejnih ograj nima dobrega mnenja, prepričan je, da ograje samo dajejo priložnost nezakonitega zaslužka tihotapcem z ljudmi in pokvarjenim policistom.