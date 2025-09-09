Avtomobil je za Slovence nujnost in ne razkošje

Le slaba dva odstotka Slovencev si ne moreta privoščiti avtomobila, kar Slovenijo uvršča med države z najboljšo dostopnostjo vozil v EU. A visoki izdatki za gorivo ter vzdrževanje in nakup novih vozil, kot ugotavlja Focusova študija, razkrivajo še drugo plat zgodbe: da je avtomobil v Sloveniji nujnost in ne razkošje. Geslo letošnjega evropskega tedna mobilnosti, imenovanega Mobilnost, zato za vse spet ponuja razmislek o nujni trajnostni sistemski rešitvi vseslovenske »odvisnosti od osebnih vozil«.

Največja promocijska kampanja v Evropi, evropski teden mobilnosti med 16. in 22. septembrom, v katerem letos sodeluje več kot 130 slovenskih občin, izpostavlja, da tudi med Evropejci vlada velika neenakost v dostopu do trajnostnih načinov prevoza. Za prevozno revščino v Sloveniji sta po navedbah Focusove študije »razpršena poselitev in omejena mreža javnega prevoza« tisti, ki prebivalce silita v odvisnost od osebnih vozil. Posledice za gospodinjstva pa niso le finančne, opozarjajo, tu so še »visoke emisije, prostorsko potratna cestna infrastruktura, prometne nesreče in zastoji«.

Zasavski center mobilnosti na Zasavskem šporhetu Ob evropskem tednu mobilnosti tudi zasavski Regijski center mobilnosti (RCM) pripravlja kampanjo ozaveščanja prebivalcev o trajnostnih prometnih rešitvah. V okviru tradicionalnega kulinaričnega dogodka Zasavski šporhet, ki bo letošnjo jesen v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku, bo RCM organiziral brezplačne aktivnosti, povezane s trajnostno mobilnostjo – prvo že to soboto, 13. septembra, na festivalu Funšterc v Hrastniku, naslednji dve soboti pa na Grenadirmaršu v Trbovljah in na zagorski Ajmohtijadi. V Litiji bo dogodek Župani za volanom. Na »zasavskih šporhetih« bodo poleg poslikav obraza z motivi trajnostne mobilnosti (vlak, kolo, skiro, rolka, rolerji) omogočili še mini servise koles in opravili mini anketo o uporabi javnega potniškega prometa v Zasavju. Ker regijski centri mobilnosti skrbijo za celostno prometno načrtovanje in njegovo promocijo v regijah, bo zasavski RCM po besedah vodje Andraža Malovrha še to jesen pripravil javno naročilo za izdelavo regionalne celostne prometne strategije Zasavja: »Čakajo pa nas tudi priprava predlogov za razvoj in integracijo kolesarskih povezav v regionalno prometno omrežje ter koordinacija aktivnosti za izboljšanje javnega potniškega prometa na regijski ravni. Za našo regijo so ključne tudi povezljivost med občinskimi in državnimi povezavami, dnevna trajnostna mobilnost (delo, šola, opravki) ter večja varnost in dostopnost za vse skupine uporabnikov. Posebej pa želim izpostaviti postavitev dveh informacijskih portalov ob glavnih cestah G2-108 in R1-221, kjer sodelujemo z direkcijo za infrastrukturo, občino Zagorje ob Savi in Darsom. Portali bodo voznikom v primeru zastojev ali zapor na avtocesti A1 omogočili pravočasno preusmeritev na alternativne državne povezave (G2-1183 in R2-1217), kar bo pripomoglo k razbremenitvi regijskega tranzitnega prometa in izboljšanju pretočnosti na vstopnih točkah v regijo.«

Najraje se vozimo sami

Konec leta 2024 je bilo v državi po podatkih Sursa skoraj 1,3 milijona registriranih osebnih avtomobilov, starih v povprečju 11,3 leta. Slovenci več kot dve tretjini poti opravimo z avtomobilom, z javnim prevozom pa komaj tri odstotke.

24. teden mobilnosti v Ljubljani Program obsega pet trajnih ukrepov, osem tedenskih dejavnosti in več kot 60 brezplačnih dogodkov, poseben poudarek pa daje hoji, kolesarjenju, javnemu prevozu ter omejevanju avtomobilskega prometa. Na dan brez avtomobila, 22. septembra, bo mestni avtobusni prevoz brezplačen, prav tako tudi uporaba parkirišč P+R. Trajni ukrepi v MOL vključujejo nakup osem vodikovih avtobusov, ustanovitev parka varne mobilnosti, projekt Zeleni utrip Štepanjskega naselja, uvedbo znaka ustavi, odloži, varno odpelji pri šolah in ozelenitev 15 avtobusnih postajališč z avtohtonimi rastlinami. Mestni prevoznik LPP je predstavil tudi digitalni simulator z umetno inteligenco za usposabljanje voznikov, ki bo dostopen tudi javnosti.

V našo prestolnico, ki se evropskih tednov mobilnosti udeležuje od prvega, organiziranega leta 2002, se vsak dan pripelje okoli 200.000 vozil, v katerih pa se v 70 odstotkih poti vozi ena sama oseba.

Najbolj prizadeti so najbolj ranljivi

Prevozna revščina je najbolj prepoznana med gospodinjstvi z nizkimi dohodki, starejšimi, invalidi, migranti in prebivalci odročnih območij.

Medtem ko imajo v slovenskih urbanih območjih po izsledkih Focusove študije nadpovprečno velik dostop do javnega prevoza, so razmere na podeželju precej slabše. Poleg tega gospodinjstva z nižjimi dohodki namenjajo za prevoz večji delež proračuna kot tista z višjimi; revnejša porabijo do dobre četrtine svojega dohodka za prevoz, najbogatejša pa le dobrih 14 odstotkov. Višje cene goriva sicer povečajo stroške prevoza ranljivih gospodinjstev za več kot polovico. Problem se še poglobi v vzhodnih regijah, saj je javni prevoz slabše razvit, zato so gospodinjstva prisiljena v lastništvo avtomobilov.

Največji delež prevozno revnih, 7,5 odstotka, je v pomurski regiji, najmanjši – le 1,4 odstotka – pa v osrednjeslovenski.

Car sharing kot ena od alternativ

Gospodinjstva, ki so izpostavljena prevozni revščini, pogosto iščejo alternative. Ena od teh je sistem car sharinga. Ljubljanski Avantcar ima po Sloveniji skoraj 500 e-vozil, namenjenih izposoji in souporabi. Poleg Ljubljane imajo ta sistem vzpostavljen tudi, denimo, v Murski Soboti, Kranju, Celju in Mariboru. V Sloveniji imajo okoli 50.000 registriranih uporabnikov, največ v prestolnici.

Gospodinjstva, ki so izpostavljena prevozni revščini, pogosto iščejo alternative. FOTO: Polona Malovrh

Ko so pred devetimi leti zagnali to storitev v Ljubljani, so imeli 30 električnih vozil na 12 lokacijah (tudi zasebnih), zdaj pa ta sistem deluje še na Hrvaškem, v Avstriji in Severni Makedoniji. Skupaj imajo več kot 70.000 uporabnikov, ki imajo za izposojo in souporabo na voljo več kot 600 vozil na več kot dvesto lokacijah.

In rešitve?

Širiti javni prevoz, pravi stroka, razvijati alternativne možnosti, spodbujati lokalno zaposlovanje, zastaviti stanovanjsko politiko z dostopnimi bivališči na prometno ugodnih lokacijah, poiskati tudi možnosti subvencioniranih trajnostnih prevozov ter prometne politike poskusiti uskladiti s socialnimi ukrepi so rešitve, ki jih nakazuje Focusova študija.

Simbolna fotografija. Na »zasavskih šporhetih« bodo ponudili poslikave obraza z motivi trajnostne mobilnosti (vlak, kolo, skiro, rolka, rolerji). FOTO: Jure Eržen

Za ukrepe zmanjšanja prevozne in energetske revščine na regijski in lokalni ravni naj bi bilo v letih 2026–2032 iz socialnega sklada za podnebje za Slovenijo na voljo 357 milijonov evrov.