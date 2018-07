Avtobus na beneško letališče

Ljubljana - Nomago bo od 26. julija s tremi sodobnimi avtobusi z dovolj prostora petkrat na dan z letališčema povezoval Ljubljano in Novo Gorico. Vozovnice je na spletni aplikaciji že moč kupiti: do 1. septembra za vse letošnje prevoze s 50-odstotnim popustom za 9 evrov v eno smer; polna cena pa bo 18 evrov.



Potnike bodo avtobusi (z odhodi z glavne avtobusne postaje v Ljubljani bo 2.00, 5.00, 8.45, 11.10 in 14.30) pobirali še na (ljubljanskem) Dolgem mostu in pri Mahle Letriki v Šempetru pri Gorici. Do letališča Marco Polo bodo po voznem redu potrebovali tri ure in pet minut, do letališča Treviso pa še 35 minut več, skupaj torej tri ure in 40 minut. Ko bo Nomago pridobil mednarodno dovoljenje za vožnje na tržaško letališče, bo iz Šempetra pri Gorici tudi tja, z zvezo za Ljubljano, vozil (manjši) avtobus.



Nomago želi biti celovit ponudnik mobilnosti in potovanj, zato so združili močne blagovne znamke (novogoriški Avrigo in Celjski Izletnik s koroškim Koraturjem), saj nobena sama zase ne bi pokrila vseh strateških ciljev, je ob predstavitvi letališkega (shuttle) avtobusa dejal glavni izvršni direktor Nomaga Sandi Brataševec. Ki poudarja, da gre za zanesljivo, preprosto in za potnike prijazno storitev, ki izpolnjuje vse tri strateške cilje: integracijo, digitalizacijo in internacionalizacijo.



Dolgoročno želijo v Nomagu povezati kraje, pristanišča in letališča v loku med Benetkami in Dubrovnikom – za beneškima pride na vrsto tržaško letališče in potem hitro še ostale destinacije.



Po Sloveniji vzdržuje Nomago več kot 600 linij, njegovi avtobusi vozijo na linijah na Dunaj, v Bratislavo in Budimpešto v sodelovanju s Flixbusom, ob koncu leta pa bo imel, ob priključitvi Avtobusnih prevozov Rižana in turistične agencije STA, vključujoč hrvaškega prevoznika iz Istre Brioni Pula, skupaj tisoč zaposlenih in okrog 700 avtobusov.