Na avtobusih bo septembra gneča, starejšim svetujejo: počakajte do 9. ure

V prvih dneh novega šolskega leta bi lahko na avtobusih nastala gneča, saj dijaki, ki v tem času predstavljajo 40 odstotkov potnikov, še nimajo različnih urnikov. Zato vsi, tudi predstavnik društev upokojencev, starejšim svetujejo, naj se na izlete odpravijo med 9. in 12. uro ali pa po 15. uri, ko pri avtobusnih prevozih ni več konic. Na vlakih takih težav ni. Miran Sečki, direktor Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP), je povedal, da se bo število potniških kilometrov povečalo z 51,6 milijona leta 2023 na letošnjih 66,3 milijona, število potnikov pa z 19,6 milijona leta 2023 na lanskih 28,6 milijona. Predprodaja subvencioniranih vozovnic poteka gladko, z osebno izkaznico vozovnico pri okencu DUJPP izdajo v minuti in pol. Obstaja pa tudi preprostejša, spletna pot. Vozni ...