Primorska avtocesta spet odprta

Primorska avtocesta je med Ravbarkomando in Postojno proti Kopru ponovno odprta, potem ko se je zgodila nesreča in je bila nekaj časa zaprta. Zatem so ostali zastoji, nakar se je popoldne promet sprostil, je sporočil Prometnoinformacijski center za državne ceste.

Na primorski avtocesti je bil zaradi nesreče med Dragomerom in Brezovico proti Ljubljani oviran promet. Cesta Velenje - Šmartno ob Paki je bila zaradi nesreče zaprta pri naselju Skorno.

Zastoji:

- na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru.

- na štajerski avtocesti: pred Domžalami proti Ljubljani; med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju; pred Šentiljem proti Avstriji.

- na cestah Lesce - Bled, Lucija - Izola in Izola - Strunjan ter Šmarje - Koper.