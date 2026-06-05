Pri Postojni večtedenske zapore, Vrtovec: Delalo se bo tudi ponoči

Zaradi izvajanja del na primorski avtocesti bo junija in v začetku julija spremenjena prometna ureditev na priključku Postojna proti Ljubljani. V posameznih terminih bosta zaprta uvozni in izvozni krak priključka, promet pa bo urejen po označenih obvozih, so sporočili iz Darsa. Od noči na torek naj bi sicer dela pri Postojni izvajali tudi ponoči.

Od ponedeljka po 17. uri do predvidoma sobote do 5. ure bo zaprt uvoz na avtocesto iz Postojne v smeri proti Ljubljani. V času zapore bo promet proti Ljubljani preusmerjen prek priključka Razdrto, kjer se bodo vozniki lahko vključili na avtocesto in nadaljevali vožnjo proti Ljubljani, so pojasnili na Darsu.

Uvoz na priključku Postojna proti Ljubljani bo znova zaprt od 29. junija do predvidoma 12. julija.

Od predvidoma 22. junija bo zaprt izvoz Postojna na smernem vozišču proti Ljubljani. Zapora bo trajala do predvidoma do 12. julija. Tudi v tem času bo promet urejen prek priključka Razdrto, od koder bodo vozniki lahko nadaljevali pot proti Postojni in Pivki po vzporedni državni cesti. Voznikom na Darsu svetujejo, da pred potjo preverijo aktualne prometne informacije.

Jernej Vrtovec je novi minister za infrastrukturo. FOTO: Jure Makovec/AFP

Del na primorski avtocesti se je danes ob prevzemu poslov od nekdanjega ministra za okolje, podnebje in energijodotaknil tudi novi minister za infrastrukturo in energetiko

Napovedal je, da se bodo že iz ponedeljka na torek pri Postojni izvajala tudi nočna dela, saj da je obnovo avtocestnega križa treba pospešiti. Kot je pojasnil, je o tem že govoril z izvajalci in DRI.