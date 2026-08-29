Predor Karavanke zaprt zaradi nesreče, avtoceste v znamenju zastojev in gneče

Na zadnji avgustovski konec tedna je pričakovano zgoščen promet na primorski avtocesti v smeri proti Obali, zaradi vračanja turistov s počitnic pa nastajajo zastoji tudi v smeri iz notranjosti države proti severu.

S prometnoinformacijskega centra so sporočili, da je predor Karavanke na gorenjski avtocesti zaradi prometne nesreče zaprt v obe smeri. Možni obvozi: za osebna vozila preko prelazov Ljubelj in Korensko sedlo, za ves promet Šentilj. A tudi tam ni ravno najbolj pretočno. Na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj je zastoj dolg tri kilometre, zaradi prometne nesreče pa je oviran promet med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke nastal zastoj, dolg devet kilometrov; zastoj je nastal tudi na severni strani predora. Prav tako do zastojev prihaja na vzporedni cesti skozi Jesenice, obvešča prometnoinformacijski center. Zaprt je uvoz Hrušica proti Karavankam, izvoz Jesenice vzhod pa je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet.

Na Gorenjskem je območje zastojev tudi med Lescami in Bledom, cesta iz Kranjske Gore čez Vršič v Trento pa je bila zaradi prireditve zaprta 10.30 in 13.30. Zaradi prometne nesreče je na glavni cesti Bled - Bohinj med krajema Obrne in Nomenj promet urejen izmenično enosmerno. Nastal je zastoj v obe smeri.

Zgoščen promet na Brezovici. Fotografija je arhivska. FOTO: Uroš Hočevar

Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru je zastoj dolg že skoraj osem kilometrov. Dolge kolone so tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in Viča proti Primorski, na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.

Zastoj je tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški.

Zaradi prometnih nesreč je promet oviran na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, na vipavski hitri cesti pri Vipavi proti Vrtojbi in na glavni cesti Pivka - Ribnica - Ilirska Bistrica v Hrastju.