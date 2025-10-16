Opazovalci ruskih dezinformacij opozarjajo na rusko propagando v Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

V Ljubljani se je včeraj začela dvodnevna konferenca #Disinfo2025, ki gosti več kot 600 strokovnjakov iz medijskih, nevladnih, političnih in tehnoloških krogov. Medtem ko je v Cankarjevem domu potekalo do zdaj največje druženje strokovnjakov za boj proti dezinformacijam, je ukrajinski medij objavil analizo o razpečevanju ruskih dezinformacij v Sloveniji.

Državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk je v uvodnem nagovoru kot glavni grožnji našemu delu sveta izpostavil ruske in kitajske dezinformacije, njihov najpomembnejši cilj pa da je širiti njihov vpliv in interes.

Kot nalašč so prav včeraj na spletnem portalu ukrajinske televizije Espreso TV objavili izsledke raziskave, ki je bila izvedena kot del širše evropske študije o kremeljski propagandi in razkriva vse večjo prisotnost ruskih dezinformacij v Sloveniji.