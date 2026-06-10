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    Slovenija

    Cigler Kralj: Ministrstvo umaknilo nove prehranske smernice

    Avtorji smernic so prepričani, da gre za metodološko najbolj celovit in znanstveno najbolj obsežen dokument s področja prehranskih smernic v Sloveniji doslej.
    Med njegovimi prvimi ukrepi na čelu ministrstva je današnji umik novih prehranskih smernic za leto 2025 s spletnih strani vlade. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Med njegovimi prvimi ukrepi na čelu ministrstva je današnji umik novih prehranskih smernic za leto 2025 s spletnih strani vlade. FOTO: Blaž Samec
    STA
    10. 6. 2026 | 13:20
    10. 6. 2026 | 14:01
    7:40
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    S predstavniki kmetijskih nevladnih organizacij bomo v mandatu aktualne vlade delovali kot partnerji in vodili stalen dialog, je po prvem srečanju z njimi napovedal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Med njegovimi prvimi ukrepi na čelu ministrstva je današnji umik novih prehranskih smernic za leto 2025 s spletnih strani vlade.

    Kot je v izjavi za javnost po srečanju s predstavniki nevladnih organizacij poudaril Cigler Kralj, so danes izpeljali zelo konstruktiven sestanek. »Moje prvo sporočilo predstavnikom kmetijskih nevladnih organizacij je, da bomo partnerji, da bom vodil stalen in kakovosten dialog ter da tudi z njihove strani pričakujem, da bodo zahtevni in neumorni, kajti skupaj se borimo za interes najprej slovenskega kmeta, predelovalcev hrane, agroživilskih podjetij in ne nazadnje potrošnikov,« je dejal.

    Zahteve in pričakovanja, ki so jih predstavile organizacije, pa se bodo po besedah Cigler Kralja v dveh tretjinah pokrivale z vsebino koalicijske pogodbe nove vlade, kar je »zelo dobro«.

    Poudarek na mladih

    Med ključnimi prioritetami je izpostavil poenostavitve postopkov, zmanjšanje birokracije, digitalizacijo, zagotovitev večje dostopnosti do ukrepov ter poudarek na mladih v kmetijstvu. »Podpreti moramo mlade, da ostanejo na podeželju, da se vrnejo na podeželje, če so morda odšli, ali pa da na novo začnejo svojo družinsko in poslovno zgodbo,« je dodal.

    »Sami ste bili priča, da so bile smernice pripravljene mimo stroke in da je bilo tudi veliko pritožb v smernicah navedenih strokovnjakov z različnih področij, predvsem nutricionistike in ostalih, kot je Nacionalni inštitut za javno zdravje in tako naprej. Posameznice in posamezniki so se pritožili zaradi tega, ker so bila njihova imena napisana oz. veliko njih je celo izjavilo, da so bila zlorabljena, ker niso imeli možnosti vplivati na besedilo,« je pojasnil razloge za umik dokumenta.

    Analiza je pokazala tudi, da slovenska priporočila glede vnosa mesa ne sodijo med najstrožje v Evropi, temveč so primerljiva s priporočili številnih držav, ki veljajo za referenčne primere dobre prakse na področju prehranske politike,« sta poudarila Fidler Mis in Fras. FOTO: Shutterstock 
    Analiza je pokazala tudi, da slovenska priporočila glede vnosa mesa ne sodijo med najstrožje v Evropi, temveč so primerljiva s priporočili številnih držav, ki veljajo za referenčne primere dobre prakse na področju prehranske politike,« sta poudarila Fidler Mis in Fras. FOTO: Shutterstock 

    Avtorji zaskrbljeni

    Avtorji nacionalnih prehranskih smernic za leto 2025 so pred napovedjo umika dejali, da z zaskrbljenostjo spremljajo politične razprave o morebitnem umiku oz. nespoštovanju smernic. Prepričani so, da gre za metodološko najbolj celovit in znanstveno najbolj obsežen dokument s področja prehranskih smernic v Sloveniji doslej.

    Kot sta v sporočilu za javnost poudarila vodji avtorske skupine priprave smernic Nataša Fidler Mis in Zlatko Fras, so bile smernice pripravljene skozi natančno dokumentiran večleten interdisciplinaren proces na podlagi sodobnih znanstvenih dokazov, mednarodnih metodoloških standardov ter ob sodelovanju domačih in tujih strokovnjakov.

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    Dialog, operativnost in zdrava kmečka pamet

    Vključen tudi vidik trajnosti in okolja

    »Smernice temeljijo na več kot 1100 znanstvenih virih, sistematičnih pregledih literature in primerjavi z aktualnimi prehranskimi priporočili številnih evropskih držav ter mednarodnih organizacij,« sta spomnila avtorja in dodala, da prvič poleg vidikov prehrane in zdravja sistematično vključujejo tudi vidik trajnosti in okolja.

    Po njunih pojasnilih so bili v proces njihove priprave vključeni slovenski in mednarodni strokovnjaki ter mednarodni recenzenti. Metodologija priprave smernic in njihova znanstvena podlaga pa sta bili predstavljeni na mednarodnih strokovnih srečanjih v sodelovanju z ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in Regionalnim uradom WHO za Evropo ter objavljeni v recenziranih mednarodnih znanstvenih revijah.

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    Slovenska priporočila glede mesa ne sodijo med najstrožja

    »Pred kratkim objavljena mednarodna primerjalna analiza v reviji European Journal of Nutrition je pokazala, da so slovenske smernice za prehrano 2025 po vsebini in priporočilih primerljive s prehranskimi smernicami številnih evropskih držav ter nordijskimi priporočili. Analiza je pokazala tudi, da slovenska priporočila glede vnosa mesa ne sodijo med najstrožja v Evropi, temveč so primerljiva s priporočili številnih držav, ki veljajo za referenčne primere dobre prakse na področju prehranske politike,« sta poudarila Fidler Mis in Fras.

    FOTO: Jure Eržen
    FOTO: Jure Eržen

    Poudarila sta, da smernice ne prepovedujejo posameznih živil niti ne predpisujejo izključno rastlinske prehrane, ampak je njihov namen, da na podlagi znanstvenih dokazov pomagajo ljudem izbirati bolj uravnoteženo in zdravo prehrano, zmanjševati tveganje za kronične bolezni, krepiti prehransko varnost ter spodbujati dolgoročno zdravje prebivalstva, pri čemer hkrati upoštevajo tudi trajnost prehranskih sistemov in pomen lokalno pridelane hrane.

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    Nekateri pozabljajo, da je namen obroka, da te nasiti

    »Pri tako pomembnem strateškem dokumentu, kot so nacionalne prehranske smernice, ni prostora za politično preigravanje ali kratkoročne politične interese. Gre za metodološko najbolj celovit in znanstveno najbolj obsežen dokument s področja prehranskih smernic v Sloveniji doslej,« sta prepričana vodji avtorske skupine priprave smernic.

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    Osnovno živilo postaja luksuz

    Težko je razumeti, da se problematizira strokovni dokument

    Po zagotovilih vodij avtorske skupine prehranske smernice niso nastale na podlagi političnih usmeritev ene vlade, temveč izhajajo iz strateških izhodišč in nacionalnih ciljev, sprejetih že v preteklih mandatih. Zato se jima zdi težko razumljivo, da se danes problematizira strokovni dokument, ki sledi že prej določenim usmeritvam države.

    Mateja Fidler Mis in Zlatko Fras poudarjata, da so smernice del dolgoročnih javnozdravstvenih politik, katerih vrednost je v strokovni utemeljenosti, stabilnosti in kontinuiteti. Politični zasuki po njuni oceni lahko zmanjšujejo zaupanje v procese, ki bi morali presegati posamezna mandatna obdobja.

    Brez dialoga

    Različni pogledi in strokovna razprava so po njunem legitimni, manj razumljivo pa se jima zdi, da se pozivi k opuščanju smernic pojavljajo brez predhodnega dialoga z avtorji, recenzenti in strokovnjaki, ki so pri pripravi dokumenta sodelovali več let. Pri vprašanjih, ki zadevajo zdravje celotne populacije, bi morali biti pomisleki obravnavani na podlagi preverljivih dokazov, sta navedla.

    Pri tem sta izpostavila tudi mednarodno podporo procesu priprave smernic, med drugim profesorja Walterja Willetta z Univerze Harvard in organizacije PAN International, ki je poudarila interdisciplinarni pristop, mednarodno recenzijo in znanstveno metodologijo dokumenta.

    Razprava o prihodnosti smernic bi morala po njunem potekati transparentno, argumentirano in ob vključevanju neodvisne domače ter mednarodne stroke. Odločitve o javnozdravstvenih dokumentih, sta sklenila, morajo temeljiti na strokovnih argumentih, ne na političnih preferencah ali poenostavljenih interpretacijah.

    Nacionalne prehranske smernice za leto 2025 je prejšnja vlada razgrnila konec mandata. Dokument je že pred tem sprožil razprave po objavi dveh člankov v reviji MDPI Foods. Kritike glede priprave, objave in uporabe imen so izrazili predstavniki NIJZ, Inštituta za nutricionistiko in Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, vsebinske pomisleke pa tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije.

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    Magazin  |  Zanimivosti
    Sovoznik

    Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

    Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
    Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
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    Magazin  |  Svet so ljudje
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    Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

    Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 11:40
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

    Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 09:12
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    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

    Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
    4. 6. 2026 | 08:24
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    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

    Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
    9. 6. 2026 | 10:00
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    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

    Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
    3. 6. 2026 | 08:16
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    Delov poslovni center  |  Šport
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    Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

    Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
    8. 6. 2026 | 08:46
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