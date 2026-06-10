Cigler Kralj: Ministrstvo umaknilo nove prehranske smernice

S predstavniki kmetijskih nevladnih organizacij bomo v mandatu aktualne vlade delovali kot partnerji in vodili stalen dialog, je po prvem srečanju z njimi napovedal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Med njegovimi prvimi ukrepi na čelu ministrstva je današnji umik novih prehranskih smernic za leto 2025 s spletnih strani vlade.

Kot je v izjavi za javnost po srečanju s predstavniki nevladnih organizacij poudaril Cigler Kralj, so danes izpeljali zelo konstruktiven sestanek. »Moje prvo sporočilo predstavnikom kmetijskih nevladnih organizacij je, da bomo partnerji, da bom vodil stalen in kakovosten dialog ter da tudi z njihove strani pričakujem, da bodo zahtevni in neumorni, kajti skupaj se borimo za interes najprej slovenskega kmeta, predelovalcev hrane, agroživilskih podjetij in ne nazadnje potrošnikov,« je dejal.

Zahteve in pričakovanja, ki so jih predstavile organizacije, pa se bodo po besedah Cigler Kralja v dveh tretjinah pokrivale z vsebino koalicijske pogodbe nove vlade, kar je »zelo dobro«.

Poudarek na mladih

Med ključnimi prioritetami je izpostavil poenostavitve postopkov, zmanjšanje birokracije, digitalizacijo, zagotovitev večje dostopnosti do ukrepov ter poudarek na mladih v kmetijstvu. »Podpreti moramo mlade, da ostanejo na podeželju, da se vrnejo na podeželje, če so morda odšli, ali pa da na novo začnejo svojo družinsko in poslovno zgodbo,« je dodal.

»Sami ste bili priča, da so bile smernice pripravljene mimo stroke in da je bilo tudi veliko pritožb v smernicah navedenih strokovnjakov z različnih področij, predvsem nutricionistike in ostalih, kot je Nacionalni inštitut za javno zdravje in tako naprej. Posameznice in posamezniki so se pritožili zaradi tega, ker so bila njihova imena napisana oz. veliko njih je celo izjavilo, da so bila zlorabljena, ker niso imeli možnosti vplivati na besedilo,« je pojasnil razloge za umik dokumenta.

Analiza je pokazala tudi, da slovenska priporočila glede vnosa mesa ne sodijo med najstrožje v Evropi, temveč so primerljiva s priporočili številnih držav, ki veljajo za referenčne primere dobre prakse na področju prehranske politike,« sta poudarila Fidler Mis in Fras. FOTO: Shutterstock

Avtorji zaskrbljeni

Avtorji nacionalnih prehranskih smernic za leto 2025 so pred napovedjo umika dejali, da z zaskrbljenostjo spremljajo politične razprave o morebitnem umiku oz. nespoštovanju smernic. Prepričani so, da gre za metodološko najbolj celovit in znanstveno najbolj obsežen dokument s področja prehranskih smernic v Sloveniji doslej.

Kot sta v sporočilu za javnost poudarila vodji avtorske skupine priprave smernic Nataša Fidler Mis in Zlatko Fras, so bile smernice pripravljene skozi natančno dokumentiran večleten interdisciplinaren proces na podlagi sodobnih znanstvenih dokazov, mednarodnih metodoloških standardov ter ob sodelovanju domačih in tujih strokovnjakov.

Vključen tudi vidik trajnosti in okolja

»Smernice temeljijo na več kot 1100 znanstvenih virih, sistematičnih pregledih literature in primerjavi z aktualnimi prehranskimi priporočili številnih evropskih držav ter mednarodnih organizacij,« sta spomnila avtorja in dodala, da prvič poleg vidikov prehrane in zdravja sistematično vključujejo tudi vidik trajnosti in okolja.

Po njunih pojasnilih so bili v proces njihove priprave vključeni slovenski in mednarodni strokovnjaki ter mednarodni recenzenti. Metodologija priprave smernic in njihova znanstvena podlaga pa sta bili predstavljeni na mednarodnih strokovnih srečanjih v sodelovanju z ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in Regionalnim uradom WHO za Evropo ter objavljeni v recenziranih mednarodnih znanstvenih revijah.

Slovenska priporočila glede mesa ne sodijo med najstrožja

»Pred kratkim objavljena mednarodna primerjalna analiza v reviji European Journal of Nutrition je pokazala, da so slovenske smernice za prehrano 2025 po vsebini in priporočilih primerljive s prehranskimi smernicami številnih evropskih držav ter nordijskimi priporočili. Analiza je pokazala tudi, da slovenska priporočila glede vnosa mesa ne sodijo med najstrožja v Evropi, temveč so primerljiva s priporočili številnih držav, ki veljajo za referenčne primere dobre prakse na področju prehranske politike,« sta poudarila Fidler Mis in Fras.

FOTO: Jure Eržen

Poudarila sta, da smernice ne prepovedujejo posameznih živil niti ne predpisujejo izključno rastlinske prehrane, ampak je njihov namen, da na podlagi znanstvenih dokazov pomagajo ljudem izbirati bolj uravnoteženo in zdravo prehrano, zmanjševati tveganje za kronične bolezni, krepiti prehransko varnost ter spodbujati dolgoročno zdravje prebivalstva, pri čemer hkrati upoštevajo tudi trajnost prehranskih sistemov in pomen lokalno pridelane hrane.

»Pri tako pomembnem strateškem dokumentu, kot so nacionalne prehranske smernice, ni prostora za politično preigravanje ali kratkoročne politične interese. Gre za metodološko najbolj celovit in znanstveno najbolj obsežen dokument s področja prehranskih smernic v Sloveniji doslej,« sta prepričana vodji avtorske skupine priprave smernic.

Težko je razumeti, da se problematizira strokovni dokument

Po zagotovilih vodij avtorske skupine prehranske smernice niso nastale na podlagi političnih usmeritev ene vlade, temveč izhajajo iz strateških izhodišč in nacionalnih ciljev, sprejetih že v preteklih mandatih. Zato se jima zdi težko razumljivo, da se danes problematizira strokovni dokument, ki sledi že prej določenim usmeritvam države.

Mateja Fidler Mis in Zlatko Fras poudarjata, da so smernice del dolgoročnih javnozdravstvenih politik, katerih vrednost je v strokovni utemeljenosti, stabilnosti in kontinuiteti. Politični zasuki po njuni oceni lahko zmanjšujejo zaupanje v procese, ki bi morali presegati posamezna mandatna obdobja.

Brez dialoga

Različni pogledi in strokovna razprava so po njunem legitimni, manj razumljivo pa se jima zdi, da se pozivi k opuščanju smernic pojavljajo brez predhodnega dialoga z avtorji, recenzenti in strokovnjaki, ki so pri pripravi dokumenta sodelovali več let. Pri vprašanjih, ki zadevajo zdravje celotne populacije, bi morali biti pomisleki obravnavani na podlagi preverljivih dokazov, sta navedla.

Pri tem sta izpostavila tudi mednarodno podporo procesu priprave smernic, med drugim profesorja Walterja Willetta z Univerze Harvard in organizacije PAN International, ki je poudarila interdisciplinarni pristop, mednarodno recenzijo in znanstveno metodologijo dokumenta.

Razprava o prihodnosti smernic bi morala po njunem potekati transparentno, argumentirano in ob vključevanju neodvisne domače ter mednarodne stroke. Odločitve o javnozdravstvenih dokumentih, sta sklenila, morajo temeljiti na strokovnih argumentih, ne na političnih preferencah ali poenostavljenih interpretacijah.