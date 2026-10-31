Avtorji nagrajene rešitve za spomenik osamosvojitve ostro proti odločitvi vlade

Slovenska vlada je pred dnevi razveljavila sklep o spomeniku osamosvojitve. Z ministrstva za obrambo so namreč sporočili, da se je po ponovni proučitvi izbrane in marca predstavljene idejne rešitve za spomenik slovenske osamosvojitve v Ljubljani ter po pogovoru z avtorji izkazalo, da je projekt v delu glede umestitve svetlobnih teles po Trgu republike tehnično izvedbeno nedodelan. Vlada je ministrstvu tako naložila pripravo novih izhodišč.

Na to se je odzvala avtorska skupina prvonagrajene natečajne rešitve. V sporočilu za javnost so zapisali, da je odločitev vlade po njihovem mnenju strokovno neutemeljena in odpira resna vprašanja glede spoštovanja zakonodaje o javnem naročanju in o demokratičnih postopkih odločanja v državi.

»Strokovna izhodišča za spomenik je skoraj leto dni pripravljala 23-članska komisija, v kateri so bili predstavniki različnih institucij, strok in veteranskih organizacij. Nato je bil izveden mednarodno odprt, javen in anonimen natečaj, ki ga je izvedla Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije,« so še zapisali.

Ocenjevalno komisijo pod vodstvom prof. dr. Apolonije Šušteršič so po besedah avtorske skupine sestavljali mednarodno priznani strokovnjaki s področij umetnosti, arhitekture, kulturne dediščine in kulturne antropologije. Na natečaj se je s predlogi odzvalo 36 ekip, med katerimi je njihov prejel 1. nagrado.

»Ocenjevalna komisija je kot posebno kakovost izbrane rešitve izpostavila njeno performativno in participativno zasnovo, ki javnost obravnava kot aktivnega soustvarjalca pomena in rabe spomenika ter tako krepi njegov demokratični značaj,« so dodali člani avtorske skupine.

Od ministrstva za obrambo zahtevajo, da javno objavi celotno dokumentacijo, na podlagi katere je vlada sprejela odločitev. FOTO: Arhiv Dela

Naročnik, ministrstvo za obrambo, se je po besedah avtorjev pisma v natečajnih pogojih zavezal spoštovati razvrstitev ocenjevalne komisije ter predvidel, da bo po pravnomočnosti izida z zmagovalcem natečaja izvedel javno naročilo za izvedbo spomenika in izdelavo projektne dokumentacije. Nadaljevanje izvedbe je potrdila tudi vlada, so še dodali v sporočilu za javnost.

»Po nastopu nove vlade so nas z ministrstva kontaktirali z zahtevo po »preučitvi modifikacij spomenika«, ki se niso nanašale na tehnične rešitve, temveč bi efektivno pomenile drugo idejno rešitev. Pojasnili smo, da smo zavezani k spoštovanju integritete javnega natečaja. Za nedavno odločitev vlade smo izvedeli iz medijev. Javno objavljeno pojasnilo, da je rešitev »nedorečena«, ostro zavračamo in opozarjamo, da ni bila predstavljena niti ena konkretna pomanjkljivost, na podlagi katere je bila odločitev sprejeta,« so zapisali.

Zahtevajo javno objavo celotne dokumentacije

Glede izvedbenih pomislekov so pojasnili, da je javni natečaj namenjen izbiri strokovno najprimernejše idejne rešitve, ne pa izdelavi tehnično-izvedbene dokumentacije, do naročila katere sploh ni prišlo. Opozorili so tudi na neskladja med domnevnimi nedorečenostmi njihovega predloga in zahtevo po spremembi vsebinskih izhodišč natečaja.

»Vlada je ministrstvu za obrambo namreč naložila pripravo novih vsebinskih izhodišč brez navedbe kakršnih koli pomanjkljivosti prvotnih izhodišč, ki so bila pripravljena na najvišji strokovni ravni. Dvom v pristnost navedenih utemeljitev vzbuja tudi javna objava trenutnega predsednika vlade Janeza Janše kmalu po izvedbi natečaja, v kateri je napovedal, da spomenika v izbrani obliki ne bo. V demokratičnih družbah je javni natečaj zakonsko urejen postopek javnega naročanja, ki ne dopušča, da ga politika interpretira po svoje. Takšno odločanje je nesprejemljivo ne le zaradi izvedbe spomenika, temveč tudi zato, ker predstavlja nevaren precedens, pri katerem se lahko vlada kadar koli odloči in razveljavitvi strokovno utemeljene in demokratično izpeljane postopke na podlagi subjektivnih prepričanj, so opozorili podpisniki.

Od ministrstva za obrambo zahtevajo, da javno objavi celotno dokumentacijo, na podlagi katere je vlada sprejela odločitev.

»Osamosvojitev ne pripada posameznikom ali kateri koli politični strani. Tako tudi odločitev o najustreznejši zasnovi spomenika ne sme biti prepuščena subjektivni politični presoji. Neutemeljena odločitev o pripravi novih izhodišč za spomenik slovenske osamosvojitve je v nasprotju prav s tistimi demokratičnimi vrednotami, za katere si je slovenska družba prizadevala v času osamosvajanja,« so še zapisali v sporočilu za javnost.