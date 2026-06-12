Azilni pakt zaživel, Slovenija pa še brez krovnega zakona

Danes naj bi se začela uporaba pakta EU o migracijah in azilu, novega sistema, ki naj bi v sedemindvajseterici uvedel enoten pristop ter prinesel ravnovesje med varnostjo in solidarnostjo. Slovenija je med tistimi članicami, ki jih je, kljub dveletnemu prehodnemu obdobju za prilagoditve, ključni datum ujel nekje na polovici poti – zakona, s katerim naj bi uredili izvajanje pakta, namreč še ni. V medresorsko usklajevanje je šel šele aprila, torej v obdobju »medvladja«, ko se je ena garnitura po volitvah poslavljala, druga pa se še ni oblikovala.

»Pakt o migracijah in azilu vsebuje deset zakonodajnih aktov, s katerimi se bo reformiral celotni evropski okvir za upravljanje azila in migracij. Slovenija je na začetek njegovega izvajanja vsebinsko sicer pripravljena, sprejeti so bili ključni strateški in operativni dokumenti, torej nacionalni izvedbeni načrt, migracijska strategija in tako dalje ter izvedbene aktivnosti za organizacijsko in procesno pripravljenost, zagotovljeno je tudi črpanje evropskih sredstev, vendar je ostal ključni izziv zakonodajni okvir,« je stanje povzel minister za notranje zadeve Franci Matoz, ki s prstom kaže na prejšnjo izvršilno vejo oblasti. Nerazumno se mu zdi, da po dveh letih krovnega zakona še ni.