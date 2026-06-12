Župan Balažic odstopil zaradi okoliščin, povezanih s kazenskim postopkom

Župan Moravč Milan Balažic je po hišnih preiskavah, kazenski preiskavi in odrejenem 30-dnevnem priporu občinskemu svetu ter občinski volilni komisiji poslal odstopno izjavo, poroča MMC. Do jesenskih lokalnih volitev bo občino vodil podžupan Janez Vidic, so sporočili z občine Moravče.

Na občini so navedli, da je Balažic odstopil »zaradi okoliščin, povezanih s kazenskim postopkom, ki teče zoper njega«. Policisti so konec maja v okviru preiskave več kot 20 domnevnih korupcijskih kaznivih dejanj opravili obsežne hišne preiskave, med drugim pri Balažicu, na moravški občini in pri direktorju podjetja Termit Antonu Serianzu.

Po doslej znanih podatkih iz sodne odredbe je Milan Balažic osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, med drugim jemanja podkupnine in sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje.

Očitki se nanašajo predvsem na domnevno posredovanje pri občinskih svetnikih, da bi podprli spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Mošenik, kar bi podjetju Termit omogočilo nadaljnje delovanje peskokopa, čeprav so bili že pred tem znani pomisleki glede vplivov na okolje.

Prejel naj bi plačilo kuhinje

V zameno naj bi Balažic od direktorja Termita Antona Serianza med drugim prejel plačilo kuhinje v hiši v vrednosti okoli 26.000 evrov, zahteval naj bi tudi najmanj 5770 evrov, ki naj bi jih sprejela njegova partnerica Nina Krajnik. Odredba mu očita še, da naj bi za poveljnika civilne zaščite imenoval osebo, ki po navedbah iz odredbe ni izpolnjevala pogojev, ji s tem zagotovil 800 evrov mesečnega nadomestila, ta pa naj bi mu nato brez plačila položila tlakovce pri hiši.

Očitke je zavrnil

Očitke je zavrnil in na novinarski konferenci 1. junija dejal, da je ovadba zoper njega »prazna in politično motivirana«.

V zadevi so po poročanju RTV Slovenija osumljeni tudi drugi, med njimi moravški podžupan Marko Kladnik, predsednik lokalnega odbora Gibanja Svoboda Jurij Kočar in več podjetnikov.