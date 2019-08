Bančni videoklic s tolmačem za gluhe

Ljubljana – Gluhi bodo odslej lažje opravljali bančne storitve. NLB je namreč svojo storitev videoklic​, prek katere so bančni svetovalci strankam na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu, prilagodila za gluhe in jo nadgradila z navzočnostjo tolmača v slovenski znakovni jezik. Videoklic s tolmačem je gluhim na voljo vsako sredo od 17. do 19. ure.



Gluhi lahko tako lažje opravljajo osnovna bančna opravila, kar jim omogoča večjo vključenost v svet slišečih. Bančni svetovalci prek videoklica NLB rešijo marsikatero zagato strank. V ključnem trenutku na primer povišajo limit na kartici ali priskrbijo vse odgovore o kreditu ter pomagajo pri številnih bančnih opravkih, denimo pri plačilu računov ali nakazilu sredstev.

Napovedujejo delavnice finančnega opismenjevanja

Gorazd Orešnik, predsednik Društva gluhih in naglušnih Ljubljana (DGNL), ki to storitev uporablja tudi sam, ugotavlja, da je videoklic praktičen, navzočnost tolmača pa je ključna, saj gluhi tako dobijo najbolj točne informacije o vsakdanjih bančnih storitvah, na primer, kako do kredita za avto ali stanovanje. Pri tem je pomembno, da svetovalce popolnoma razumejo.



Vodja projekta Video kontaktni center in namestnica direktorice Kontaktnega centra NLB Barbara Mihevc Pislak ugotavlja, da je, čeprav danes tehnologija hitro napreduje, osebni stik s strankami še vedno na prvem mestu. S tem krepijo medsebojno zaupanje: »Naše izkušnje so pokazale, da lahko z videoklicem rešimo marsikatero težavo, kjerkoli in kadarkoli.« Napoveduje, da za gluhe načrtujejo tudi izvedbo delavnic finančnega opismenjevanja.

​​​​​​​Tolmačene predstave tudi v prihodnji sezoni

NLB je k nadgradnji te bančne storitve spodbudila uspešno izpeljana pobuda Gledališki tolmač, ki jo je ob njeni podpori organiziralo DGNL. Izvedli so štiri predstave s tolmačenjem v slovenski znakovni jezik v štirih gledališčih po Sloveniji: Mazohistka, Žogica Marogica, Zabava za Borisa in Realisti. Ogledalo si jih je več kot 80 gluhih. Mnogi so si lahko prvič ogledali gledališko predstavo, v kateri so sodelovali tolmači v slovenski znakovni jezik. Snovalci pobude načrtujejo tolmačene predstave tudi v prihodnji gledališki sezoni.