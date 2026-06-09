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    Slovenija

    Banjac: Partnerstvo, ki z neoliberalnim okvirjem kastrira opozicijske stranke

    Partnerstvo za razvoj – če ga ne sprejme, bo šla desnopolitična interpretacija v smer, da leva opcija Sloveniji ne želi dobro.
    V Resnici si želijo takšnega partnerstva za razvoj, ki bi stranko še bolj potisnilo v opozicijo. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    V Resnici si želijo takšnega partnerstva za razvoj, ki bi stranko še bolj potisnilo v opozicijo. FOTO: Leon Vidic
    Uroš Esih
    9. 6. 2026 | 21:27
    9. 6. 2026 | 21:27
    5:25
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    Potem ko je bila vsebina predloga sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga je prejšnji teden napovedal predsednik vlade Janez Janša, usklajena med koalicijskimi partnericami, bo njegovo vsebino jutri predstavil državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak.

    Ob potrjevanju vlade v državnem zboru prejšnji teden je Janša dejal, da želi opozicijskim strankam dati priložnost, da so »zraven že od delovnih osnutkov sistemskih zakonov«. Pri tem se je skliceval na pozitivne izkušnje iz mandata njegove prve vlade, ko mu je za razvojno sodelovanje uspelo prepričati stranko SD, ki jo je takrat vodil Borut Pahor, uskladili pa naj bi 58 sistemskih zakonov.

    Najmanj zadržkov do podpisa sporazuma imajo v stranki Resnica, ki koalicijo formalno podpira iz opozicije, dejansko pa so v vseh dosedanjih glasovanjih v državnem zboru glasovali skladno s koalicijskimi strankami. V Resnici si želijo partnerstva, »ki bi nas potisnilo še bolj v opozicijo«, pravi predsednik stranke Zoran Stevanović. Ker koalicijski sporazum deluje, »kot da so prepisali dobršen del našega programa«, Stevanović ne vidi ovir, da ne bi bilo enako v primeru partnerstva za razvoj.

    V opozicijskih strankah se morajo zavedati, da bodo, če bodo privolili v neko obliko sodelovanja, kastrirani.

    Marinko Banjac

    Med opozicijskimi strankami pa sporazum odločno zavračajo v Levici, saj razvoj razumejo diametralno nasprotno kot koalicijske stranke: »Razvoj pomeni dostopna stanovanja, močno javno zdravstvo, kakovostne javne storitve, dostojno delo in zmanjševanje neenakosti, zato nas ne zanimajo prazne deklaracije o partnerstvu s tistimi, ki vrtajo luknjo v proračun, rušijo socialno državo in režejo javne storitve.« Preostali dve stranki opozicije se bosta do predloga opredelili, ko ga bosta proučili.

    Janšev razvojni sporazum kot past za opozicijo

    Politična strateškost ponujenega partnerstva za razvoj se kaže v več dimenzijah in ga zato ni mogoče reducirati zgolj na en sam namen, politične cilje, ki jih s ponujenim partnerstvom za razvoj namerava doseči Janez Janša, izpostavi politolog in politični analitik dr. Marinko Banjac iz ljubljanske FDV.

    V najširšem smislu gre pri ponujenem partnerstvu za element v strukturi zamejevanja pomena razvoja, opozarja sogovornik. »Ideja je, da sedanja koalicija s tem določi, kaj pomeni razvoj in, kar je morda še bolj bistveno, česa ne pomeni. Razvoj namreč ni neideološki ali nevtralen koncept, s propagiranjem določenih načrtov in politik pa vladna stran zarisuje, kaj naj bi razvoj bil.«

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    Kaj pričakujejo od vlade v različnih družbenih podsistemih

    Jasno je, pravi Banjac, da bo koalicija partnerstvo za razvoj vezala na svoje ključne programske postavke, kot so vitka država, debirokratizacija in meritokracija. »V opozicijskih strankah se morajo zavedati, da bodo, če bodo privolili v neko obliko sodelovanja, kastrirani. Šli bi na teren, ki so ga zakoličili z neoliberalizmom prepojeni načrtovalci politik,« je jasen politolog.

    V opozicijskih strankah se morajo zavedati, da bodo, če bodo privolili v neko obliko sodelovanja, kastrirani.

    Marinko Banjac

    Hkrati pa Janša najbrž zelo dobro ve, da Levica, Gibanje Svoboda in SD ne bodo segli po ponujeni roki, napoveduje Banjac. S tem pa bo predsednik vlade lahko rekel, da so bili v koaliciji pripravljeni sodelovati, medtem ko je nasprotna stran sodelovanje oziroma partnerstvo zavrnila. »Desnopolitična interpretacija bo najbrž šla v smer, da je leva opcija proti Sloveniji ali, vsaj, da ji ne želi dobro. To je že viden manever Janeza Janše, zato tega namena ponujenega partnerstva ni težko prepoznati.«

    Cilj je narediti Resnico za opozicijsko stranko

    Morda manj viden namen pa je v kontekstu sedanje sestave državnega zbora ali oblikovanja koalicije in opozicije še eden, in sicer »ureditev« statusa Resnice. »Na prvi pogled bo ta desna populistična stranka z vstopom v partnerstvo še bolj jasno pokazala, da paktira z vladno koalicijo. Toda hkrati dejansko drži ravno nasprotno – ker je partnerstvo ponujeno opoziciji in bo Resnica k njemu pristopila, bo to tej stranki omogočilo narativ, da so opozicija,« je opozoril sogovornik.

    V tem je po Banjcu bistvo Stevanovićeve izjave, da želijo partnerstvo, ki jih bo potisnilo čim bolj v opozicijo. Ne to, da bodo kot opozicijska stranka ponujali neko alternativo in bodo protiutež, »ampak da bodo pridobili še eno podlago, ki jim bo omogočila izrekanje o tem, da so opozicija, s tem pa bodo poskušali še naprej tajiti zlizanost z Janševo vladno koalicijo«.

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