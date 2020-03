Banke upokojencem: Izogibajte se bančnih poslovalnic

Prosite za pomoč mlajših

Ljubljana – V času koronavirusa se ljudi poziva k uporabi negotovinskih možnosti plačil, kar je lahko zlasti za starejše, ki uporabe teh načinov niso vešči, težava. Banke in hranilnice so zato upokojence že pozvale, da v torek, 31. marca, ko bodo izplačane pokojnine, njihove poslovalnice obiščejo le, če je nujno, strankam pa svetujejo, naj se za pomoč pri plačilih obrnejo na mlajše družinske člane.Banke in hranilnice zaradi preventivnih ukrepov poslujejo v omejenem obsegu, zato pozivajo upokojence, da v torek, 31. marca 2020, ko bodo na račune nakazane pokojnine, obiščejo poslovalnice le v nujnem primeru. Tistim, ki imajo bančno kartico, svetujejo, da namesto v poslovalnici opravijo dvig na bankomatu, upokojencem, ki uporabljajo spletno ali mobilno banko, pa, da opravijo bančne posle na daljavo. Ker pa vsi tega niso vešči, banke in hranilnice priporočajo, da to zanje opravijo pooblaščenci, če jih imajo.V NLB starejšim, ki glede koronavirusa sodijo v najbolj ogroženo skupino prebivalstva, toplo priporočajo, da tudi oni čim več opravijo brez odhoda od doma in se tako zavarujejo pred možnostjo okužbe z virusom sars-cov-2. Pozivajo jih, da lahko izkoristijo tudi možnost plačevanja položnic prek videoklica. »Tudi tistim, ki bodo storitev uporabili prvič, bomo z veseljem pomagali in jih vodili čez potrebne korake, zato le brez skrbi.« Če se uporabniki vseeno ne bi odločili za nobeno izmed zgornjih možnosti, pa jim predlagajo, da za pomoč pri plačilu prosijo tudi mlajše v njihovi družini.Tudi v NKBM starejšim, ki niso tako vešči uporabe spletne ali mobilne banke, svetujejo, da se v teh razmerah obrnejo na družinske člane ali prijatelje, ki uporabljajo spletne in/ali mobilne možnosti poslovanja z banko in jim lahko pomagajo pri plačevanju položnic. Pomoč bližnjih vsaj za začetek svetujejo tudi v SKB banki.