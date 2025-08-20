Barbara Čeferin: moževo kandidaturo smo pričakali v dvomih

Milana Vlaović Kovaček je v Galeriji Fotografija opravila intervju z lastnico in direktorico galerije Barbaro Čeferin. V galeriji trenutno gostijo razstavo The Echo of Our Voices, ki je del zbirke The Day May Break priznanega fotografa Nicka Brandta.

»Nickova dela spremljam od leta 2004 in škoda bi bilo, da bi bil tako pomemben in obširen opus predstavljen le v moji galeriji, zato sem se obrnila še na Cankarjev dom, da predstavimo celoto. Tam so zdaj na ogled prva tri poglavja zbirke, tukaj pa četrto, Echo of Our Voices. Razstava bo odprta do 7. septembra,« je povedala Čeferinova.

Galerija in fotografija

Pogovor sta začeli s spontano odločitvijo o odprtju galerije. »Po rojstvu druge hčerke Neže, leta 2002, ko sem se vrnila s porodniškega dopusta, nisem želela več delati v pisarni. Želela sem najti prostor, posvečen fotografiji in fotografom. Tako sem pred 22 leti odprla svojo galerijo, brez izkušenj, a z jasno vizijo, kaj želim početi,« je razložila direktorica galerije.

Barbara Čeferin in Galerija Fotografija. FOTO: Voranc Vogel

»Imam šest let starejšega brata, ki je začel razvijati fotografije v majhni kopalnici dvosobnega stanovanja, v katerem smo živeli,« pa je povedala o svojih začetkih v svetu fotografije.

»Kmalu sem zato tudi sama začela fotografirati, čeprav sem hodila na jezikovno gimnazijo v Ljubljani. V prvem letniku fakultete, ko sem na ulici videla študentske demonstracije, sem to fotografirala in fotografije odnesla v redakcijo Mladine. Niso jih objavili, a so me poklicali, naj zanje naredim nekaj drugih fotografij, in tako sem začela.«

Odnos z Aleksandrom

Spregovorili sta tudi o tem, kako je spoznala Aleksandra Čeferina. »Spoznala sva se leta 1994 na poroki prijatelja. Ugotovila sva, da so se najine poti do takrat že večkrat križale, a se nikoli nisva zares spoznala. Poznala sem njegovo sestro, hodili sva na isto gimnazijo, družila sem se z njegovimi prijatelji, toda z Aleksandrom sva se zmeraj nekako zgrešila.«

»Na eni izmed fotografij prijatelja se vidi dvorišče gimnazije, kjer sem jaz na eni strani, Aleksander na drugi, a se ne opaziva.« Od poroke Barbare in Aleksandra je zdaj minilo že več kot 25 let. »Sva zelo iskrena, poveva si vse, kar misliva. Z njim se ni lahko prepirati, ker je odvetnik, a sem se že privadila,« je dodala v smehu. Aleksander ni edini v družini, ki se je podal v odvetniško obrt – odvetnika sta tudi najstarejša hči Nina in Barbarin brat.

Aleksandrovo izvolitev za predsednika Uefe so v družini pričakali z dvomom, saj niso bili prepričani, koliko obveznosti in preseljevanja bo to prineslo s seboj. »Aleksander je človek, ki vedno vse natančno načrtuje. Ima plan A in plan B. V družini smo vedeli, kako sposoben je. Sprva nisem dojela, kako velika odgovornost in dosežek je to. Rekel je, da bo kandidiral, in nas vprašal, ali se strinjamo,« je o grandioznih načrtih zakoncev povedala Čeferinova.

Barbara in Aleksander sta pred kratkim postala stara starša. »Naša vnukinja Viva ima osem mesecev in že celo zbirko nogometnih dresov. To je posebna ljubezen, vsak dan jo vidim. Ko me Nina pokliče, grem takoj k njima za nekaj ur, nato pa nazaj v službo. Ko si starejši, ti je bolj jasno, da je življenje kratko in da je treba uživati vsak trenutek,” je zaključila umetnica.