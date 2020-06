Barbara Zobec odstopa od kandidature za ustavno sodnico.V predsedniški palači sta se prejšnji teden javno predstavila kandidata za ustavnega sodnikainKandidata je predsednik republike izbral med sedmimi prispelimi kandidaturami. Zobčeva je povedala, da je kot sodnica izrazito zavezana varovanju človekovih pravic, kar bo tudi temeljno vodilo njenega dela, če bo izvoljena za ustavno sodnico. Teršek pa si bo v primeru izvolitve prizadeval predvsem za to, da se dosežena raven ustavnopravne zaščite človekovih pravic ohrani in se po možnosti dodatno širi in povečuje.Potrebnih 46 glasov se sicer nasmiha Teršku, saj ga podpirajo v SD, LMŠ, Levici, SMC in SNS, del Desusa, pogojno tudi v SAB.Več sledi ...