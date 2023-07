Baron je dvanajst let zvesto služil

V nadaljevanju preberite še:

Slovenija je edina država na svetu, ki slepim omogoča psa vodiča kot zdravstveno pravico iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. »Med 450 vrstami medicinskih pripomočkov je pes edini živi medicinski pripomoček. Namenjen je omogočanju samostojnega življenja, varnega gibanja, medicinski in socialni rehabilitaciji,« je povedal Drago Perkič, vodja oddelka za medicinske pripomočke na ZZZS. V Sloveniji je vsega skupaj 27 psov vodičev. Kdo jih izšola in kaj vse znajo? Kako je opravljal svojo službo labradorec Baron in kaj se je zgodilo po tem?