Klemen Boštjančič po ljubljanskih volitvah zavrača razlage o razpadu Svobode, hkrati pa priznava, da je bila predvolilna kampanja zanj boleča lekcija. Pravi, da bi danes postavil jasnejše pogoje glede podpore znotraj stranke, saj se je moral bolj kot z vsebino boriti z vprašanjem, kdo koga v resnici podpira. »Če bi lahko čas zavrtel nazaj, bi postavil določene pogoje,« je dejal. V pogovoru ostro ocenjuje tako slog vodenja Zorana Jankovića kot operativnost Luke Mesca. Pri Jankoviću izpostavlja občutek, da o vsem odloča sam, pri Mescu pa dvom, ali lahko politične parole pretvori v učinkovito upravljanje mesta. Ob tem poudarja, da se bo morala Ljubljana po teh volitvah spremeniti ne glede na zmagovalca. Kot bivši finnačni mister ima Bošjančič izdelano mnenje glede interventneega zakona, ...