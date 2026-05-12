Semaforji na Bavarskem dvoru bodo ugasnili

Ekipe javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice bodo v okviru urejanja javne infrastrukture v okolici Potniškega centra Ljubljana v sredo med 6. in 12. uro prestavljale semaforsko omaro na Bavarskem dvoru.

V tem času bodo promet na tem območju usmerjali policisti, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.

Zaradi pripravljalnih del se bodo lahko v okolici Bavarskega dvora že danes po 22. uri pojavljali občasni izpadi optičnega omrežja, so navedli v občini ter udeležence v prometu zaprosili za razumevanje in upoštevanje navodil policistov.