Bavčar na sodišču zaradi Intereurope

3,7

milijona evrov je ovrednoteno oškodovanje Istrabenza, ki ga specializirano tožilstvo očita Igorju Bavčarju in Miroslavu Golobiću zaradi poslov z delnicami Intereurope

Veriženje delnic Intereurope

Igor Bavčar je bil skupaj z bratoma Kristjanom in Nastjo Sušinski obsojen zaradi pranja denarja pri preprodaji delnic Istrabenza leta 2007.

Bavčarju je sodišče leta 2016 izreklo pravnomočno kazen petih let zapora in vračilo 18 milijonov evrov nezakonite premoženjske koristi.

Zaporno kazen na Dobu je začel prestajati septembra 2017.

Na koprskem okrožnem sodišču se bo jutri nadaljevalo sojenje Igorju Bavčarju, nekdanjemu predsedniku uprave Istrabenza, in njegovemu takratnemu tesnemu sodelavcu Miroslavu Golubiću, ki je bil na čelu Maksime Holdinga, družbe iz Bavčarjevega lastniškega kroga. Specializirano državno tožilstvo jima očita, da sta Istrabenz oškodovala za okoli 3,7 milijona evrov, Maksimi Holdingu pa pridobila 3,1 milijona evrov protipravne premoženjske koristi.Bavčar in njegov domnevni pomočnik Golubić naj bi oškodovanje koprskega holdinga povzročila tako, da je Istrabenz vstopil v terminski posel z delnicami Intereurope, ki ga je z Banko Celje sklenila Maksima Holding. Šlo je za obvezen nakup delnic Intereurope po točno določeni ceni in v točno določenem obdobju. Ob zapadlosti posla naj bi zaradi propadle borzne špekulacije breme izgube v celoti nosil Istrabenz, in ne Maksima Holding.Najprej je julija 2007 Istrabenz delnice Intereurope prodal Banki Celje za 13,8 milijona evrov (po 48 evrov za delnico), še istega dne pa je banka za isti paket delnic, le da po ceni 49 evrov za delnico, sklenila pogodbo z Maksimo Holdingom. Ta naj bi kupnino – 14,2 milijona evrov – poravnala decembra istega leta, se pravi pet mesecev pozneje. Le kratek čas pred zapadlostjo je v posel vstopil Istrabenz, ki je namesto Maksime Holdinga poravnal kupnino. Še isti dan je nato Istrabenz te delnice spet prodal banki, a tokrat za slabih 10,4 milijona evrov.»Maksima Holding je bila le vmesni člen v poslu, povezanem s financiranjem odkupa Istrabenza. Banka je te delnice potem še enkrat prodala Istrabenzu in ta naprej Maksimi Holdingu,« pove Anka Kozamernik, zastopnica Miroslava Golubića. Po njenih besedah je bil zgoraj opisani posel le del širšega dogajanja, s čimer naj bi se prikrilo kreditni odnos med Banko Celje in Istrabenzom. Po njenih besedah je moral Istrabenz zaradi tega posla celo plačati davek od dobička, saj naj bi takratna davčna uprava ugotovila namerni prikaz izgube.Tako Bavčar kot Golubić sta v dosedanjem poteku sojenja, ki se je začelo lani spomladi, zanikala odgovornost za sporen Istrabenzov posel. V tej zadevi je koprska sodnica Orjana Trunkl zaslišala tudi nekdanjega člana Istrabenzove uprave Srečka Kendo, ki naj bi operativno vodil posle. Ta pa je dejal, da od junija 2007 ni več sodeloval z Bavčarjem, čeprav je v Istrabenzu formalno še nekaj časa opravljal vodstveno funkcijo.