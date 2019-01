FOTO:BBC bo pred kamerami obnavljal slovensko vas

Objekti so v slabem stanju. Foto Dejan Javornik

​Enciklopedija arhitekturnih elementov

​»Takrat smo vsi odšli v mesto«

Arhitekturna enciklopedija Foto Dejan Javornik

Spomladi se bo predvidoma začela obnova slikovite, a dolgo zapuščene briške vasi Slapnik. Britanska medijska hiša bo vložila denar za obnovo in ob tem posnela resničnostni šov, nakar naj bi po željah občine Brda vas dobila novo življenje z razpršenim hotelom.Razgledna vasica na severu Brd je brez stalnega prebivalca že desetletja, saj so vaščani odhajali v večja središča na Goriškem in Koprskem, pa tudi v Ameriko in Avstralijo, kmalu po drugi svetovni vojni. Slapnik je s 17 hišami eno izmed 57 slovenskih naselij brez prebivalca, spomenik nepremične kulturne dediščine lokalnega pomena pa je postal leta 1985.Vsi poskusi oživitve so bili neuspešni, a očitno ne bo dolgo tako. Obnoviti jo želijo vlagatelji ter ob tem posneti resničnostni šov, v katerem bi vsako hišo obnavljal par iz različnih evropskih držav. Po naših informacijah se bo projekta lotil britanski velikan BBC, ki se je proslavil s TV-serijo Restoration Home in drugimi podobnimi oddajami, v katerih so obnavljali nepremičnine. Britanska medijska hiša naj bi v okviru projekta Slapnik posnela približno 20 oddaj.Občina Brda je vlagatelju, ki mu menda manjka zgolj še ena nepremičnina, ponudila pomoč pri pridobivanju lastništva hiš in zemljišč okoli vasi ter zagotovila infrastrukturo, da bodo lahko začeli delati. To naj bi se zgodilo konec aprila. Obnova vasi naj bi trajala dve ali tri leta, medtem ko še čakajo na mnenje in smernice spomeniškega varstva.Kot vodjo skupine za obnovo Slapnika je občina izbrala arhitekta Alessia Princica (Aleš Prinčič) iz videmskega biroja Princic & Partners, sicer tudi izrednega profesorja na ljubljanski fakulteti za arhitekturo, ki je pred tremi desetletji končal študij prav z diplomsko nalogo o Slapniku. »Ne moremo govoriti zgolj o obnovi hiš, ampak o obnovi celotnega naselja, območne identitete. Želim revitalizacijo starega naselja, ampak v smislu oživitve starih vrtov in teras, vsega, kar je nekoč Slapniku dajalo življenje,« je bil navdušen Princic.V nasprotnem primeru bi postavili muzej, je opozoril. »Tega ne smemo dopustiti. Slapniku moramo dati dušo, vas pa lahko ponudi fantastičen razgled, edinstven prostor, mir, lepoto in vrnitev k naravi.«Princic je priznal, da se je s propadanjem Slapnika izgubilo precej znanja in stare kulture: »Slapnik je enciklopedija arhitekturnih elementov. Ta prepoznavnost je največ vredna.«Finančni zalogaj, ki ga še niso razkrili, in gradbeni zalogaj bosta ogromna. Zidovi večinoma propadajo in med hišami se razraščajo drevesa, zato bo že osnovno čiščenje precej zahtevno. Toda dolgoročni cilj seže bistveno dlje od resničnostnega šova BBC. Kdo bo potem prevzel vas, ni znano. »S šovom bodo Brici veliko pridobili, saj bo briška pokrajina predstavljena po svetu. Toda obnova je zgolj prvi korak, oživitev Slapnika pa naslednji,« je povedal arhitekt. Zamisel o razpršenem hotelu ni nova. »Če ne bomo temu dodali stalnih prebivališč, vas ne more zaživeti. Če pa bomo postavili mešanico domačij in kmetij ter razpršenega hotela, lahko nastane zelo zanimiv sistem, ki bi deloval. Lahko je vzorec za Brda.«V Slapniku, ki je imel svojčas 80 prebivalcev in premožne kmete, se je lepo živelo, je potrdil Franko Markočič, ki se je rodil v vasi in tam živel 20 let. »Takrat smo vsi odšli v mesto, to je bila nekakšna moda zaradi bližine služb in prevozov. Danes tega verjetno ne bi več naredil,« je za STA dejal Markočič. Zdaj se je odločil, da bo svoje nepremičnine prodal, zase pa bi rad na robu vasi zgradil novo hišo.