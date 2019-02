BBC-ja ne bo v Slapnik

Brda

- Obnova zapuščene briške vasi Slapnik očitno ne bo potekala v sodelovanju z britansko medijsko hišo BBC, kot smo sprva poročali , niti pred njenimi kamerami. Občina Brda pa pri tem poudarja, da je zanjo pomembna obnova vasi, ne pa, kdo bo proces spremljal s kamerami.V Delu smo sredi januarja objavili prispevek o obnovi Slapnika, pri kateri naj bi pomagala British Broadcasting Corporation. Navedbe naših virov, sodelujočih v projektu smo takrat preverili tudi pri BBC. »Po posvetu s kolegi tega ne prepoznamo kot serijo BBC,« je bilo vse, kar so po več kot dveh tednih od prejema vprašanj odgovorili z BBC.Kaj se je odtlej spremenilo, saj naših navedb do danes ni nihče zanikal, smo povprašali na občino Brda, ki (za zdaj anonimnemu) vlagatelju pomaga pri navezovanju stikov z lastniki nepremičnin in pri pogajanjih za odkup zemljišč.»Naj pojasnimo, da smo medijsko hišo BBC v izjavah omenjali zato, ker nam je bilo ob začetnih pogovorih in predstavitvi projekta rečeno, da bo projekt podprla ta britanska medijska hiša. Seveda je projekt živa stvar, zato, kot vsi vemo, lahko nastanejo določene spremembe. To se je zgodilo tudi v primeru projekta Slapnik,« nam je povedal župan briške občinePri tem je dodal, da skrbno spremljajo razvoj projekta in da so s predstavnikom vlagateljev v stalni navezi. Prvi mož lokalne skupnosti, ki je v tem primeru vzbudila veliko pozornost javnosti, poudarja, da je najpomembnejši vidik projekta dejanska obnova in oživitev vasi Slapnik, ki da s svojo arhitekturno slikovitostjo zrcali kulturno bogastvo Goriških brd: »Takoj na drugem mestu je gotovo, da projekt podprejo medijske hiše, ne glede na to, ali bo to BBC ali katera koli druga. Občina pa bo v podporo investitorjem ter zahtevnemu in obsežnemu projektu. Za Brda in tudi širši goriški ter slovenski prostor je realizacija projekta izjemnega pomena, da se bo zapuščeni vasici vdihnilo življenje in da bodo vasico in Slovenijo prek tujih medijskih hiš spoznali po svetu.« Načrte za projekt naj bi javno razgrnili prihodnji teden.Slapnik na severu Brd je brez stalnega prebivalca že desetletja, saj so vaščani odhajali v večja središča na Goriškem in Koprskem, pa tudi v Ameriko in Avstralijo, že kmalu po drugi svetovni vojni. Slapnik je s 17 hišami eno izmed 57 slovenskih naselij brez prebivalca, spomenik nepremične kulturne dediščine lokalnega pomena pa je postal leta 1985.