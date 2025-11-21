Narašča število tujk, ki so po poroki spoznale, da je mož nasilen

Za nekatere ženske je dom najnevarnejši kraj, nasilje v družinskem okolju je tudi v Sloveniji velik problem, ki se v zadnjih letih le še povečuje. Kljub temu da v državi obstajajo programi pomoči žrtvam nasilja, med najpomembnejšimi so varne hiše za žrtve nasilja, njihove kapacitete še zdaleč ne dohajajo potreb. Ženke ujete v nasilne odnose na pomoč čakajo tudi po več let.

V Slovenji je v družinskem krogu ubitih od pet do sedem žensk na leto, v zadnjih letih pa se število femicidov v državi postopoma še povečuje, so opozorili pri NIJZ. Nasilja, ki se ne konča v umorom, pa je še bistveno več.

V Sloveniji na leto obravnavajo v povprečju okoli 1200 primerov kaznivega dejanja nasilja v družini, okoli 700 groženj, 400 lahkih poškodb, skoraj 30 težkih poškodb, število kaznivih dejanj s področja spolne kriminalitete pa je sploh v strmem porastu. To so le uradne številke, neprijavljenega nasilja za štirimi stenami je gotovo še mnogo več.

Prav zato je tako pomembna mreža namestitvenih programov, kot so krizni centri za ženske in otroke, materinski domovi in varne hiše. Programi na področju nasilja se med seboj razlikujejo po svoji vsebini, vsem pa je skupno, da gre za verificirane socialnovarstvene programe, ki nudijo namestitev in strokovno pomoč ženskam in njihovim otrokom, ne glede na bivanjski in finančni status.

Umik na tajno lokacijo

Bistvena je razvejena mreža varnih hiš, ki žrtvam nasilja omogočajo umik na tajno lokacijo, kjer si lahko na varnem znova uredijo življenje. »Gre za eno od oblik pomoči najbolj ogroženim žrtvam nasilja, ki so pripravljene sprejeti stroga in omejujoča varnostna pravila in se prilagajati dinamiki sobivanja različnih žensk in njihovih otrok,« so zapisali pri Socialni zbornici Slovenije. Bivanje naj bi bilo omejeno na največ leto dni, vendar nekatere varne hiše v izjemnih primerih omogočajo tudi daljše nastanitve.

V Sloveniji deluje več kot ducat varnih hiš različnih ponudnikov, tako centrov za socialno delo kot tudi številnih nevladnih organizacij. Skupno je žrtvam nasilja, ki potrebujejo umik na varno lokacijo, po vsej državi na voljo približno štiristo namestitev, pri čemer so pokrite bolj ali manj vse regije, je pojasnila generalna sekretarka Socialne zbornice Suzi Kvas.

Čeprav imajo načeloma vse varne hiše enake vstopne pogoje, obstajajo tudi take, ki so namenjene določenim skupinam. V Ljubljani je na primer edina varna hiša za uporabnice prepovedanih drog v državi (ki pa ne ponuja tudi varne sobe, uporaba drog znotraj hiše torej ni dovoljena).

Obširen, a še vedno pomanjkljiv program

Kljub velikemu številu različnih varnih hiš, ki jih upravljajo številne različne organizacije, je namestitev zlasti v večjih mestih pogosto manj od žrtev nasilja, ki bi jih potrebovale. Varne hiše se med seboj koordinirajo, »kadar v konkretni varni hiši ni prostora, žensko usmerimo v drugo varno hišo, tako da tudi zaradi specifične varnostne situacije za namestitev v varne hiše nimamo čakalnih vrst,« je pojasnila strokovna vodja Varne hiše Društva za nenasilno komunikacijo Tanja Hrovat Svetičič. ​

Nekatere primere rešujejo tudi krizni centri, kamor se žrtve nasilja lahko umaknejo za krajši čas. Centralna evidenca, v kateri bi bili zbrani podatki o zasedenosti kapacitet varnih hiš, sicer ne obstaja, zasedenost pa močno niha po obdobjih. Tudi fluktuacija uporabnic je visoka, je pojasnila docentka Fakultete za socialne vede dr. Ana Kralj.

Varna hiša je le del celotnega sistema pomoči ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja. FOTO: Oste Bakal

Kljub razvejeni mreži varnih hiš pa na tem področju manjka še marsikaj. Težava je zlasti pomanjkanje namestitvenih programov za gibalno ovirane žrtve nasilja in pomanjkanje drugih podpornih in dopolnjujočih programov, ki bi dolgoročno pripomogli k reševanju situacije žrtve nasilja, tudi po tem, ko je neposredna ogroženost minila, je opozorila Tanja Hrovat Svetičič.

Poleg tega je težava v pomanjkanju varnih namestitev za žrtve nasilja z neurejenim bivanjskim in zaposlitvenim statusom, za starejše ženske, ki jim zaradi dolgih sodnih postopkov ne uspe uveljaviti svoje pravice do skupnega premoženja, za žrtve nasilja z več otroki, ki zaradi dolgih postopkov urejanja starševskih razmerij pogosto same finančno skrbijo za otroke, in za žrtve nasilja s sinovi, starejšimi od 15 let, saj teh ne sprejemajo več v varne hiše, je pojasnila.

Poleg tega »manjka hiter in učinkovit dostop do brezplačne specializirane terapevtske pomoči za ženske in otroke, žrtve nasilja, prav tako znotraj celotnega sistema nimamo ustreznih oblik pomoči za romske ženske, žrtve nasilja, zlasti za tiste, ki živijo v romskih naseljih, saj jim zaradi velikih pritiskov skupnosti ne zmoremo zagotoviti varne lokacije za umik pred nasiljem,« je stanje opisala Tanja Hrovat Svetičič.

Opažajo tudi več žensk, ki so se kot tujke poročile s slovenskim državljanom, nato pa so postale žrtve nasilja, vendar so zaradi neurejenega statusa in jezikovnih ovir v še težjem položaju, s še bolj omejenim dostopom do pomoči.

Podobnega mnenja je tudi Ana Kralj, ki je opozorila, da v Sloveniji ni posebej prilagojenih varnih hiš za starejše ženske, ki so žrtve nasilja. Redke varne hiše so prilagojene gibalno oviranim ženskam, premalo je namestitev za uporabnice drog, veljalo pa bi razmisliti tudi o varni hiši za romske ženske, ki doživljajo intimnopartnersko nasilje, ali vsaj o programih, ki bi posebno pozornost namenjali etnično občutljivim pristopom zagotavljanja podpore in pomoči, je navedla Ana Kralj.

Največji problem sodstvo in nedostopnost stanovanj

Velika težava pri zagotavljanju varnosti žrtev nasilja je tudi hiter razvoj sodobne tehnologije, ki nasilnežem omogoča lahko dostopne sledilne naprave in aplikacije za sledenje, ki jih je pogosto težko zaznati.

»Izzivov je veliko, največja sistemska težava pa je sodstvo, ki mu pod krinko neodvisnosti pogosto ne uspe slediti strokovnim smernicam in standardom na področju zaščite žrtev nasilja. Zlasti pri postopkih odločanja o starševskih razmerjih je nasilje pogosto spregledano ali minimalizirano, pravice zlorabljajočega starša se pogosto postavljajo pred pravice in koristi otrok,« je opozorila Hrovat Svetičičeva.

Poleg tega pogreša tudi večjo učinkovitost in odzivnost pri ukrepanju ob kršitvah prepovedi približanja, »saj z neukrepanjem država utrjuje prepričanje povzročitelja nasilja, da mu nihče nič ne more«.

Varna hiša je namreč le del celotnega sistema pomoči ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja. »Brez sodelovanja celotnega sistema, kjer vsak s svojimi pooblastili opravi svoj del naloge, zaščita žrtev nasilja in njihova dolgoročna varnost nista mogoča,« je poudarila.

Za številne žrtve pa težavo predstavlja tudi izselitev iz varne hiše, ko zaradi pomanjkanja in cenovne nedostopnosti stanovanj nimajo kam. Raziskave iz tujine ugotavljajo, da je prav socialna stiska pogost vzrok, da se žrtve nasilja vrnejo k nasilnežu.

»Zelo pomembno je, da začnemo v Sloveniji razvijati nove oblike pomoči, bivalne enote po celotni Sloveniji. Ti programi so nujni po odhodu iz varnih hiš, saj omogočajo samostojnost in nov začetek, ki ga žrtve nujno potrebujejo,« je pojasnila Suzi Kvas.

Predvsem matere samohranilke si težko privoščijo najemnino. »Nimajo kam, ker ni stanovanj,« je opisala stanje, ki je za žrtve nasilja še posebej kritično.