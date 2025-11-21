  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Narašča število tujk, ki so po poroki spoznale, da je mož nasilen

    Beg na skrito lokacijo varnih hiš je rešitev za ženske, ki trpijo nasilje. A prostora je manj kot je potreb.
    Varne hiše žrtvam nasilja omogočajo umik na skrito lokacijo. FOTO: Igor Mali
    Galerija
    Varne hiše žrtvam nasilja omogočajo umik na skrito lokacijo. FOTO: Igor Mali
    Mirt Bezlaj
    21. 11. 2025 | 07:00
    8:11
    A+A-

    Za nekatere ženske je dom najnevarnejši kraj, nasilje v družinskem okolju je tudi v Sloveniji velik problem, ki se v zadnjih letih le še povečuje. Kljub temu da v državi obstajajo programi pomoči žrtvam nasilja, med najpomembnejšimi so varne hiše za žrtve nasilja, njihove kapacitete še zdaleč ne dohajajo potreb. Ženke ujete v nasilne odnose na pomoč čakajo tudi po več let.

    V Slovenji je v družinskem krogu ubitih od pet do sedem žensk na leto, v zadnjih letih pa se število femicidov v državi postopoma še povečuje, so opozorili pri NIJZ. Nasilja, ki se ne konča v umorom, pa je še bistveno več.

    V Sloveniji na leto obravnavajo v povprečju okoli 1200 primerov kaznivega dejanja nasilja v družini, okoli 700 groženj, 400 lahkih poškodb, skoraj 30 težkih poškodb, število kaznivih dejanj s področja spolne kriminalitete pa je sploh v strmem porastu. To so le uradne številke, neprijavljenega nasilja za štirimi stenami je gotovo še mnogo več. 

    Prav zato je tako pomembna mreža namestitvenih programov, kot so krizni centri za ženske in otroke, materinski domovi in varne hiše. Programi na področju nasilja se med seboj razlikujejo po svoji vsebini, vsem pa je skupno, da gre za verificirane socialnovarstvene programe, ki nudijo namestitev in strokovno pomoč ženskam in njihovim otrokom, ne glede na bivanjski in finančni status.

    Umik na tajno lokacijo

    Bistvena je razvejena mreža varnih hiš, ki žrtvam nasilja omogočajo umik na tajno lokacijo, kjer si lahko na varnem znova uredijo življenje. »Gre za eno od oblik pomoči najbolj ogroženim žrtvam nasilja, ki so pripravljene sprejeti stroga in omejujoča varnostna pravila in se prilagajati dinamiki sobivanja različnih žensk in njihovih otrok,« so zapisali pri Socialni zbornici Slovenije. Bivanje naj bi bilo omejeno na največ leto dni, vendar nekatere varne hiše v izjemnih primerih omogočajo tudi daljše nastanitve. 

    image_alt
    Iz domačega okolja še vedno umikamo žrtve in ne nasilnežev

    V Sloveniji deluje več kot ducat varnih hiš različnih ponudnikov, tako centrov za socialno delo kot tudi številnih nevladnih organizacij. Skupno je žrtvam nasilja, ki potrebujejo umik na varno lokacijo, po vsej državi na voljo približno štiristo namestitev, pri čemer so pokrite bolj ali manj vse regije, je pojasnila generalna sekretarka Socialne zbornice Suzi Kvas.

    Čeprav imajo načeloma vse varne hiše enake vstopne pogoje, obstajajo tudi take, ki so namenjene določenim skupinam. V Ljubljani je na primer edina varna hiša za uporabnice prepovedanih drog v državi (ki pa ne ponuja tudi varne sobe, uporaba drog znotraj hiše torej ni dovoljena). 

    Obširen, a še vedno pomanjkljiv program

    Kljub velikemu številu različnih varnih hiš, ki jih upravljajo številne različne organizacije, je namestitev zlasti v večjih mestih pogosto manj od žrtev nasilja, ki bi jih potrebovale. Varne hiše se med seboj koordinirajo, »kadar v konkretni varni hiši ni prostora, žensko usmerimo v drugo varno hišo, tako da tudi zaradi specifične varnostne situacije za namestitev v varne hiše nimamo čakalnih vrst,« je pojasnila strokovna vodja Varne hiše Društva za nenasilno komunikacijo Tanja Hrovat Svetičič. 

    Nekatere primere rešujejo tudi krizni centri, kamor se žrtve nasilja lahko umaknejo za krajši čas. Centralna evidenca, v kateri bi bili zbrani podatki o zasedenosti kapacitet varnih hiš, sicer ne obstaja, zasedenost pa močno niha po obdobjih. Tudi fluktuacija uporabnic je visoka, je pojasnila docentka Fakultete za socialne vede dr. Ana Kralj

    Varna hiša je le del celotnega sistema pomoči ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja. FOTO: Oste Bakal
    Varna hiša je le del celotnega sistema pomoči ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja. FOTO: Oste Bakal

    Kljub razvejeni mreži varnih hiš pa na tem področju manjka še marsikaj. Težava je zlasti pomanjkanje namestitvenih programov za gibalno ovirane žrtve nasilja in pomanjkanje drugih podpornih in dopolnjujočih programov, ki bi dolgoročno pripomogli k reševanju situacije žrtve nasilja, tudi po tem, ko je neposredna ogroženost minila, je opozorila Tanja Hrovat Svetičič.

    Poleg tega je težava v pomanjkanju varnih namestitev za žrtve nasilja z neurejenim bivanjskim in zaposlitvenim statusom, za starejše ženske, ki jim zaradi dolgih sodnih postopkov ne uspe uveljaviti svoje pravice do skupnega premoženja, za žrtve nasilja z več otroki, ki zaradi dolgih postopkov urejanja starševskih razmerij pogosto same finančno skrbijo za otroke, in za žrtve nasilja s sinovi, starejšimi od 15 let, saj teh ne sprejemajo več v varne hiše, je pojasnila. 

    Poleg tega »manjka hiter in učinkovit dostop do brezplačne specializirane terapevtske pomoči za ženske in otroke, žrtve nasilja, prav tako znotraj celotnega sistema nimamo ustreznih oblik pomoči za romske ženske, žrtve nasilja, zlasti za tiste, ki živijo v romskih naseljih, saj jim zaradi velikih pritiskov skupnosti ne zmoremo zagotoviti varne lokacije za umik pred nasiljem,« je stanje opisala Tanja Hrovat Svetičič. 

    Opažajo tudi več žensk, ki so se kot tujke poročile s slovenskim državljanom, nato pa so postale žrtve nasilja, vendar so zaradi neurejenega statusa in jezikovnih ovir v še težjem položaju, s še bolj omejenim dostopom do pomoči.

    image_alt
    Nasilje ostaja ena od največjih ovir za enakopravnost v Sloveniji

    Podobnega mnenja je tudi Ana Kralj, ki je opozorila, da v Sloveniji ni posebej prilagojenih varnih hiš za starejše ženske, ki so žrtve nasilja. Redke varne hiše so prilagojene gibalno oviranim ženskam, premalo je namestitev za uporabnice drog, veljalo pa bi razmisliti tudi o varni hiši za romske ženske, ki doživljajo intimnopartnersko nasilje, ali vsaj o programih, ki bi posebno pozornost namenjali etnično občutljivim pristopom zagotavljanja podpore in pomoči, je navedla Ana Kralj. 

    Največji problem sodstvo in nedostopnost stanovanj

    Velika težava pri zagotavljanju varnosti žrtev nasilja je tudi hiter razvoj sodobne tehnologije, ki nasilnežem omogoča lahko dostopne sledilne naprave in aplikacije za sledenje, ki jih je pogosto težko zaznati. 

    »Izzivov je veliko, največja sistemska težava pa je sodstvo, ki mu pod krinko neodvisnosti pogosto ne uspe slediti strokovnim smernicam in standardom na področju zaščite žrtev nasilja. Zlasti pri postopkih odločanja o starševskih razmerjih je nasilje pogosto spregledano ali minimalizirano, pravice zlorabljajočega starša se pogosto postavljajo pred pravice in koristi otrok,« je opozorila Hrovat Svetičičeva.

    Poleg tega pogreša tudi večjo učinkovitost in odzivnost pri ukrepanju ob kršitvah prepovedi približanja, »saj z neukrepanjem država utrjuje prepričanje povzročitelja nasilja, da mu nihče nič ne more«. 

    Varna hiša je namreč le del celotnega sistema pomoči ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja. »Brez sodelovanja celotnega sistema, kjer vsak s svojimi pooblastili opravi svoj del naloge, zaščita žrtev nasilja in njihova dolgoročna varnost nista mogoča,« je poudarila.

    image_alt
    S povzročitelji nasilja v partnerskem odnosu se nihče ne ukvarja

    Za številne žrtve pa težavo predstavlja tudi izselitev iz varne hiše, ko zaradi pomanjkanja in cenovne nedostopnosti stanovanj nimajo kam. Raziskave iz tujine ugotavljajo, da je prav socialna stiska pogost vzrok, da se žrtve nasilja vrnejo k nasilnežu.

    »Zelo pomembno je, da začnemo v Sloveniji razvijati nove oblike pomoči, bivalne enote po celotni Sloveniji. Ti programi so nujni po odhodu iz varnih hiš, saj omogočajo samostojnost in nov začetek, ki ga žrtve nujno potrebujejo,« je pojasnila Suzi Kvas.

    Predvsem matere samohranilke si težko privoščijo najemnino. »Nimajo kam, ker ni stanovanj,« je opisala stanje, ki je za žrtve nasilja še posebej kritično.

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Sociologinja Majda Halilović

    Nasilje nad ženskami na Balkanu: »Samo oklofutal jo je, niti ne pretepel«

    Ženske ne zaupajo policiji niti centrom za socialno delo, zato nasilja ne prijavljajo, kar vodi v začarani krog.
    Anja Intihar 9. 9. 2023 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Oder
    Tramvaj Poželenje

    Družba neenakosti in razslojevanja je družba nasilja

    Uprizoritev drame Tramvaj Poželenje v režiji Nine Šorak korenini v vprašanju nasilja, ki se iz intimnega razrašča v javno.
    Pia Prezelj 10. 4. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Statistika kaznivih dejanj

    Spolno nasilje nad ženskami narašča

    Nemška policija je lani obravnavala za kar 9,3 odstotka več primerov spolnega nasilja nad ženskami; ministrica Faeserjeva zelo zaskrbljena.
    Barbara Zimic 2. 4. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nasilje v družini

    Ključno je zaupanje žrtev, da bodo dobile pomoč

    Namen priročnika Skupaj proti nasilju ni le obravnava nasilja v družini, temveč tudi iskanje rešitev za njegovo dolgoročno preprečevanje.
    Anja Intihar 3. 12. 2024 | 13:45
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zimsko vreme

    Kje bo jutri zapadlo največ snega

    Pri Arsu so za petek izdali rumeno vremensko opozorilo za celotno Slovenijo.
    20. 11. 2025 | 10:41
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Lestvica najbogatejših

    Najbogatejša Slovenca sta zakonca Dari in Vesna Južna

    Večino seznama zasedajo lastniki uspešnih slovenskih podjetij. Dončić na robu prve četrtine lestvice kot prvi športnik z več kot stomilijonskim premoženjem.
    Janez Tomažič 19. 11. 2025 | 03:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Draga televizija, kje so nove oddaje in zakaj molčite o pokojnem?

    Bralce tokrat zanima, kje so obljubljene nove oddaje Kolesa sreče, kako da nihče ne omeni smrti Milana Stojnića in kdaj bo Števerjan. In dovolj imajo jugoserij.
    20. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Kako deluje trg ukradenih podatkov

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    varne hišenasiljenasilje nad ženskaminasilje v družini

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Recept dneva: Tako boste odslej pekli popoln šmorn

    Puhast kot oblak in rahlo karameliziran po robovih – šmorn iz pečice je ena tistih sladic, ki z nekaj preprostimi koraki postane prava razvada.
    Mateja Delakorda 21. 11. 2025 | 07:02
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Varne hiše

    Narašča število tujk, ki so po poroki spoznale, da je mož nasilen

    Beg na skrito lokacijo varnih hiš je rešitev za ženske, ki trpijo nasilje. A prostora je manj kot je potreb.
    Mirt Bezlaj 21. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pred referendumom

    Kaj smo v Delu pisali o zakonu o prostovoljnem končanju življenja

    Danes je še zadnji dan pred volilnim molkom. V zadnjem merjenju javnega mnenja je imel zakon visoko podporo.
    21. 11. 2025 | 06:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Zdravila

    Zmanjkuje zelo učinkovitih antibiotikov: jih lahko zamenjamo z bakteriofagi?

    Bakteriofagi so lahko učinkoviti tudi pri bakterijah, odpornih proti več antibiotikom, pravi raziskovalec Stephen T. Abedon.
    Blaž Kondža 21. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    V glasbi me zanima pot, ne cilj

    Jadranka Juras je album Dva črna vrana je posnela, ko je skoraj prenehala peti.
    Zdenko Matoz 21. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pred referendumom

    Kaj smo v Delu pisali o zakonu o prostovoljnem končanju življenja

    Danes je še zadnji dan pred volilnim molkom. V zadnjem merjenju javnega mnenja je imel zakon visoko podporo.
    21. 11. 2025 | 06:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Zdravila

    Zmanjkuje zelo učinkovitih antibiotikov: jih lahko zamenjamo z bakteriofagi?

    Bakteriofagi so lahko učinkoviti tudi pri bakterijah, odpornih proti več antibiotikom, pravi raziskovalec Stephen T. Abedon.
    Blaž Kondža 21. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    V glasbi me zanima pot, ne cilj

    Jadranka Juras je album Dva črna vrana je posnela, ko je skoraj prenehala peti.
    Zdenko Matoz 21. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

    Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Trije meseci življenja po vojaško, ki posameznika spremenijo v ponosnega pripadnika SV

    V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

    Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Trajnostne finance in odgovorno investiranje

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba s prav posebno zgodbo

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

    Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 13:31
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo