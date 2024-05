Behin: Enota za gašenje iz zraka je operativna, lahko bo gasila že letos

Enota za gašenje iz zraka, opremljena z zrakoplovoma Air Tractor, je operativna in bo lahko že letos ob podpori vojske in policije gasila iz zraka, je na izjavi za javnost zagotovil generalni direktor uprave za zaščito in varovanje Leon Behin. Zadnji dve od štirih letal bosta v Slovenijo prispeli do konca meseca, je napovedal.

Behin je spomnil, da je država po katastrofalnih požarih v juniju, juliju in avgustu leta 2021 zagotovila posebna letala za gašenje iz zraka in organizirala namensko enoto za gašenje iz zraka v okviru uprave za zaščito in reševanje.

Prepričan je, da jim bo ta projekt v vseh kategorijah uspelo optimalno realizirati v treh do petih letih, takšno časovno obdobje je po njegovih besedah standardno za projekte takšnega obsega.

»Glede na to, kar sem videl v zadnjem letu in pol, je to verjetno najhitrejša ustanovitev zračne enote za varovanje gozdov v svetu. Zasebna podjetja, ki so veliko bolj prožna, za to potrebujejo med dve in štiri leta,« je ocenil predstavnik družbe Air Tractor Europe Hugo Arceo.

Po sklepu vlade novembra 2022, da naj uprava v svoji sistematizaciji organizira posebno enoto za gašenje iz zraka, so po Behinovih besedah izvedli javna naročila in zaposlitve. Danes tako uprava razpolaga z osnovnim kadrom, ki lahko ob podpori ekip Slovenske vojske in policije izvaja gašenje iz zraka.

V tem času so si slovenski koordinatorji izkušnje nabirali v Hrvaški, Franciji in Španiji. »Jaz bi ocenil vse te aktivnosti kot zelo uspešne,« je dejal Behin.

Vodo bodo lahko zajemali tudi na rekah, jezerih in morju

Navedel je, da bo uprava kmalu razpolagala s štirimi letali, dve od teh sta opremljeni s plovci, zato lahko vodo zajemata tudi na vodnih površinah, kot so reke, jezera in morje. Kljub plovcem pa lahko ti dve letali še vedno pristajata na letališčih in vodo polnita s pomočjo cevi.

V državo pa bosta še ta mesec prišli tudi tretje in četrto letalo, ki bosta opremljeni s kolesi, na upravi pa bodo jeseni ocenili, ali je rešitev s plovci primernejša.

Ob tem je Behin spomnil, da so bila letala kupljena s pomočjo civilnih fondov evropskega kohezijskega sklada, pri skupnem znesku 20 milijonov evrov so iz fondov počrpali 15 milijonov evrov.

Trenutno sta dva pilota na usposabljanju v Španiji in na Portugalskem, Behin pričakuje, da bo družba Airtractor inštruktorje zagotavljala do 15. septembra. »Naši piloti bodo lahko samostojno gasili z letali šele drugo leto, ker je tak postopek uvajanja in certificiranja pilotov,« je bil jasen.

Javna predstavitev gašenja pa bo v začetku junija, ko se slovenska pilota vrneta z izobraževanja, je še napovedal. Bo pa zrakoplove v zraku mogoče videti že pred tem na območju Divače, Ajdovščine, Bovca in Portoroža. »Ko bo rumena Air Tractor ptica v zraku, veste, da so to enote za gašenje,« je zaključil Behin.