Bele: Ne bo okostnjakov iz omare

»Podjetje je zdravo in se za njegovo prihodnost ne gre bati,« zagotavlja Denis Bele, ki zaključuje 12-letni mandat na čelu izolske komunale in odhaja za direktorja tehničnega področja in investicij v Hotele LifeClass (Istrabenz Turizem). Čeprav trdi, da odhaja po svoji volji, to časovno sovpada z zamenjavo vodstva izolske občine, kjer je zdaj župan Milan Bogatič. Komunalo bo začasno vodil Robi Flego, dosedanji član nadzornega sveta, tega javnega podjetja razpis za novega direktorja pa se je iztekel v petek, a več podatkov o tem še ni.

Denis Bele je poudaril, da je podjetje prevzel v razmerah, ko je bilo skoraj zrelo za stečaj, zadolženo v odnosu do kupcev, obenem pa je imelo cel kup odprtih terjatev, tudi do občine. Med prelomnimi koraki, ki jih je storil, je omenil, da so od občine prevzeli upravljanje parkirišč, ustanovili so center za predelavo gradbenih odpadkov, začeli so se ukvarjati z gradnjo, razširili so lokalno pristanišče na 650 komunalnih privezov, prevzeli so občinske nepremičnine, med pomembnejšimi naložbenimi projekti pa je izpostavil ribiško pristanišče. Vanj bodo v dveh fazah (prva je že izvedena) vložili več kot šest milijonov evrov, kar bodo večinoma sofinancirali z evropskimi sredstvi.

Drugo investicijsko fazo, vključno s promenado, bodo predvidoma končali do poletja oziroma do jeseni. Pomembne korake so naredili tudi na področju ločevanja odpadkov, saj izolska gospodinjstva ločeno zberejo več kot 60 odstotkov odpadkov. Vsi zabojniki imajo po novem čipe, kar omogoča bolj učinkovito odvažanje smeti, poleg tega so lani nekatere lokacije opremili tudi s podzemnimi ekološkimi otoki.

Med prihodnjimi izzivi, ki čakajo novo vodstvo izolske komunale, sta dokončanje gradnje večnamenskega doma na Šaredu v vrednosti nekaj manj kot milijon evrov ter obnova fonda občinskih stanovanj in gradnja novih – med temi je tudi stolpič v Livadah (za Hoferjem), kjer bodo predvidoma zgradili več kot 34 neprofitnih stanovanj za mlade družine.

Tveganja za poslovanje vselej obstajajo

»Ne glede na to, da je imelo podjetje ob koncu lanskega leta skoraj 800.000 prenesenega dobička in milijon evrov depozita ter da je minimalno zadolženo, ni čas, da bi zaspali na lovorikah. Vemo, da je bila lanska realna inflacija deset- do 15-odstotna, da se je zgodil dvig minimalne plače in da se bodo stroški elektrike in goriva povečali za 150.000 evrov,« navede.

Na vprašanje, ali se kljub tem pozitivnim ocenam lahko zgodi, da bodo iz omare padli kakšni okostnjaki, odgovori, da tega ne pričakuje. Med tveganji, ki so jih zavarovali z rezervacijami v vrednosti okoli milijona evrov, pa omeni tudi nerazrešeno vprašanje z Marjetico Koper glede čistilne naprave, katere solastnik so, in višine stroškov čiščenja komunalnih vod, na katere v Izoli ne pristajajo. V zvezi s tem naj bi sledile tudi sodne obravnave.

Bele ne želi komentirati nove sušilnice komunalnega blata, ki jo je na območju čistilne naprave nabavila Marjetica, a Izole in Ankarana o tem sploh ni obvestila. V Ankaranu so glede tega že zahtevali zunanjo revizijo. »Rešitev problematike, ki sem jo sam predlagal, je ustanovitev skupnega podjetja, ki bi upravljalo čistilno napravo, in težav ne bi bilo več,« sklene.